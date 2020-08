Appuntamenti | 03 Ago 2020 CONDIVIDI:

Ostia, il 27 settembre torna il 'Talent Antimafia' dell'associazione #Noi

Una giornata di manifestazioni nei beni confiscati ai clan del territorio riqualificandoli attraverso sport, cultura e arte. Iscrizioni aperte fino al 31 agosto 2020. All'iniziativa il patrocinio della Fnsi.

Ostia, torna il 'Talent Antimafia' dell'associazione #Noi (Foto: @NAntimafia)

L'associazione Antimafia #Noi, nata a sostegno della giornalista di Repubblica Federica Angeli, promuove la seconda edizione del 'Talent Antimafia', iniziativa nata nel 2019 «con l'ambizione di coltivare semi di bellezza, cultura e giustizia sociale in territori, come quello di Ostia, feriti dalla criminalità organizzata», spiegano gli organizzatori.

«Il concorso – scrive il presidente di #Noi, Dino Cassone – premia il coraggio, l'impegno, le qualità messe in gioco, ma ancor più rende evidente che 'a pagare' davvero sono il sacrificio e il lavoro quotidiano, e che non serve cedere ai soldi facili del malaffare».

Il 'Talent', cui possono iscriversi persone dagli 8 agli 88 anni, è una sfida alla mafia attraverso la cultura: pièce teatrali, balli, canti e, da quest'anno, anche componimenti letterati e poesie che abbiano come tema l'antimafia.

Una giuria di professionisti nel campo del cinema, della danza e della musica, selezionerà i finalisti che si esibiranno nella finale in programma domenica 27 settembre al Teatro del Lido di Ostia.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto 2020. Il primo classificato riceverà un premio in denaro e la tessera gratuita dell'Associazione #Noi.

Anche quest'anno l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Federazione nazionale della stampa italiana.



PER APPROFONDIRE

I requisiti, le regole e le modalità per partecipare sono online sul sito web dell'associazione.