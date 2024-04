Papa Francesco (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

03 Apr 2024

Papa Francesco all'Usigrai: «Difendete la dignità e il lavoro»

L’incontro con il Pontefice si è svolto in occasione del quarantennale del sindacato dei giornalisti del Servizio pubblico.

L'Usigrai compie 40 anni, per l'occasione l'esecutivo del sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai ha incontrato Papa Francesco. «Difendete i posti di lavoro - ha detto Bergoglio all'Usigrai - difendete la dignità dei lavoratori e il diritto al lavoro». L'esecutivo - spiega una nota dell'Usigrai - ha consegnato al Santo Padre le ultime edizioni del Rapporto 'Illuminare le periferie', realizzato in collaborazione con Cospe, Osservatorio di Pavia, Fnsi e Aics: una riflessione sull'informazione italiana e sullo spazio (scarso) dedicato dai media agli esteri e in particolare all'Africa, all'America Latina e alle terre in conflitto.



«Siamo grati al Papa per questa straordinaria occasione. La sua parola e la sua azione universale a favore degli ultimi sono di grande sprone per tutti noi e l'incontro di questa mattina è un tassello prezioso della quarantennale storia dell'Usigrai», ha commentato il segretario Usigrai, Daniele Macheda. (Ansa, 3 aprile 2024)