Il Teatro Ariston di Sanremo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Feb 2024

Sanremo, Usigrai: «Ribadiamo l'autonomia e l'indipendenza dell'informazione dei giornalisti Rai»

I rappresentanti sindacali dopo le polemiche relative alle parole di un artista dal palco e la successiva replica dell’ad dell’azienda: «Siamo impegnati con colleghe e colleghi su tutti i fronti di guerra. Per nessuna ragione vorremmo essere accomunati a posizioni di parte».

«L'Usigrai, dopo le polemiche seguite alle parole pronunciate da un artista sul palco di Sanremo e la successiva dichiarazione dell'ad dell'azienda, ribadisce, anche nei confronti dell'editore, l'autonomia e l'indipendenza dell'informazione dei giornalisti della Rai». È quanto scrive in una nota l'Esecutivo Usigrai.



«Siamo impegnati con colleghe e colleghi su tutti i fronti di guerra - si legge nella nota - per riportare le notizie con equilibrio e rispetto dei fatti. Per nessuna ragione vorremmo essere accomunati a posizioni di parte che farebbero venir meno la terzietà propria del ruolo dell'informazione di servizio pubblico», conclude l'Esecutivo Usigrai. (Adnkronos, 12 febbraio 2024)