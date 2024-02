Sanremo, Cpo Usigrai: «Ancora una volta i social utilizzati per offendere una donna»

08 Feb 2024

«Un dipendente Rai, oltretutto un vicedirettore, utilizza il suo profilo 'dimenticando' di rappresentare il Servizio Pubblico e offendendo una cantante in gara. Bene ha fatto la Rai ad aprire una procedura disciplinare nei confronti del collega», tuona la Commissione pari opportunità.

«Ancora una volta i social utilizzati per offendere una donna. Ancora una volta un dipendente Rai, oltretutto un vicedirettore, utilizza il suo profilo 'dimenticando' di rappresentare il Servizio Pubblico e offendendo una cantante in gara a Sanremo». Così, in una nota, la Commissione Pari Opportunità dell'Usigrai.



«Bene ha fatto la Rai – incalza la Cpo – ad aprire una procedura disciplinare nei confronti del collega. Ci aspettiamo però che l'azienda tenga fede all'impegno di una formazione specifica che obblighi all'attenzione sui temi della gender netiquette tutti i dipendenti e le dipendenti, a maggior ragione quando ricoprono ruoli dirigenziali. Perché non accada ancora non basta sanzionare; bisogna formare».