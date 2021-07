Da sinistra: Marco Baruffi, Luana Pioppi e Giuseppe Giulietti

13 Lug 2021

Perugia, il presidente Giulietti incontra i vertici dell'Assostampa

Al centro dell'incontro i principali temi di interesse per la categoria, a partire dalle proposte della Fnsi in materia di riforma dell'editoria.

Il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, si è recato oggi, 13 luglio, nella sede dell'Associazione Stampa Umbra per incontrare il presidente Marco Baruffi e la vicepresidente del sindacato regionale, Luana Pioppi. La visita è stata l'occasione per fare il punto sulle proposte della Fnsi in materia di riforma dell'editoria e per discutere dei principali temi di interesse per la categoria.



Nelle prossime settimane, hanno anticipato i rappresentanti regionali dei giornalisti, saranno programmate in Umbria iniziative finalizzate a coinvolgere e sensibilizzare i colleghi sulle priorità del sindacato per la tutela della professione.