Un momento dell'inaugurazione (Foto: assostampaumbria.it)

26 Mag 2023

Perugia, inaugurata la nuova sede di Asu e Odg: «La casa dei giornalisti dell'Umbria»

La cerimonia giovedì 25 maggio 2023 con, fra gli altri, Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, Carlo Bartoli, presidente Cnog, Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo, presidente e vicepresidente Casagit.

L'Associazione Stampa Umbra e l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria hanno inaugurato, giovedì 25 maggio 2023, la nuova sede, situata in via Martiri del Lager 92, a Perugia. Molti i colleghi che sono intervenuti all'iniziativa. A fare gli onori di casa i presidenti Massimiliano Cinque e Mino Lorusso, rispettivamente, di Assostampa Umbra e dell'Ordine dei giornalisti dell’Umbria.



«Questa – ha evidenziato Massimiliano Cinque durante la cerimonia inaugurale – è la casa dei giornalisti dell'Umbria, un punto di riferimento per tutti i colleghi. Sono degli spazi nuovi, belli e funzionali. Il cambio è stato necessario per comprimere i costi fissi che sosteniamo ogni anno».



Ordine e Asu, ha rimarcato Mino Lorusso, «hanno una nuova sede. Una scelta in comune per una casa comune. Quella dei giornalisti umbri. Una scelta che è anche un segnale di ripartenza, in vista di nuovi obiettivi che ci siamo posti, a cominciare dalla necessità di ridare dignità alla nostra professione, troppo spesso sottopagata e svilita».



Ospiti d'eccezione Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Gianfranco Giuliani e Gianfranco Summo, presidente e vicepresidente di Casagit.



«Mi fa piacere – ha detto Alessandra Costante – che questa sia la casa dei giornalisti dove risiedono insieme Assostampa, Ordine, fiduciari Inpgi e Casagit. Un segnale di unità di cui questa categoria ha estremamente bisogno. Il collega che bussa alla nostra porta deve avere una risposta complessiva e immediata. Nessun rimpallo, questa è la casa di tutti. I risparmi sono necessari, ovunque, anche alla Fnsi che presto cambierà sede. La parola d'ordine è risparmiare per investire a favore dei giornalisti. Grazie per il segnale di unità che state dando alla categoria». (Da: assostampaumbria.it)