Marilù Mastrogiovanni (Foto: iltaccoditalia.info)

21 Giu 2024

Puglia, Assostampa e Ordine dei giornalisti: «Vicini a Marilù Mastrogiovanni»

I rappresentanti della categoria al fianco della collega che «ha dovuto sostenere nelle ultime ore ben due interrogatori per essere stata bersaglio di due querele per diffamazione da chi era finito nelle sue inchieste giornalistiche», si legge in una nota congiunta diffusa venerdì 21 giugno 2024.

Ordine dei giornalisti della Puglia e Assostampa Puglia «sono vicini a Marilù Mastrogiovanni, collega che ha dovuto sostenere nelle ultime ore ben due interrogatori per essere stata bersaglio di due querele per diffamazione da chi era finito nelle sue inchieste giornalistiche». È quanto scrivono i rappresentati regionali della categoria in una nota congiunta diffusa venerdì 21 giugno 2024.



«Quella di minacciare i giornalisti attraverso querele temerarie - rilevano Assostampa e Odg - è una pratica piuttosto diffusa per silenziare il diritto di cronaca. Ordine e Assostampa auspicano un rapido e positivo epilogo delle vicende che interessa la collega Mastrogiovanni nel pieno rispetto del lavoro della magistratura».