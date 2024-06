Un momento del sit-in fuori dalla Prefettura di Ferrara (Foto: aser.bo.it)

21 Giu 2024

Telestense, incontro con il prefetto di Ferrara: «A breve un tavolo con la proprietà»

Erano presenti Fabio Artosi (segretario Slc-Cgil), Fabrizio Tassinati (componente segreteria Cgil), Matteo Naccari (segretario aggiunto della Fnsi), Nicola Bianchi (segretario dell'Aser) e Antonella Vicenzi (presidente di Assostampa Ferrara).

«Un incontro cordiale e costruttivo con la promessa di cercare una soluzione a breve, organizzando fin da subito un tavolo con la proprietà. Si è tenuto questa mattina, nella sede della Prefettura di Ferrara, l'incontro chiesto da giornalisti, tecnici e dall'intero settore commerciale-amministrativo di Telestense al prefetto Massimo Marchesiello, per esporre la grave situazione che da mesi si sta vivendo all'interno dell'emittente televisiva privata, punto di riferimento dell'intero territorio ferrarese». Lo rendono noto Aser e Cgil, in un comunicato congiunto diffuso venerdì 21 giugno 2024.



La nota prosegue: «All'incontro, presenti Fabio Artosi segretario Slc-Cgil e Fabrizio Tassinati componente segreteria Cgil, hanno preso parte anche Matteo Naccari, segretario aggiunto della Fnsi, Nicola Bianchi, segretario dell'Aser, Antonella Vicenzi, presidente di Assostampa Ferrara».



I rappresentanti sindacali sottolineano: «Da mesi è aperto un confronto con la proprietà per i ritardi dei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti che ancora non ha ancora portato a soluzioni concrete. Ciò nonostante l'intero personale, quotidianamente, si adoperi per trasmettere l'informazione locale e la comunicazione istituzionale ferrarese».



La nota si conclude ribadendo che «il personale di Telestense attende ancora le ultime tre mensilità, addirittura otto quelle che lamentano alcuni colleghi di Telesanterno, di proprietà dello stesso editore. Il prefetto si è impegnato in prima persona a cercare di risolvere la situazione, prendendo immediati contatti con la proprietà dell'emittente tv e convocando, a breve, un tavolo con Regione, Comune, Cna, giornalisti e sindacati. Inoltre lo stesso invierà una lettera ai rappresentanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy per illustrare la situazione e chiedere un intervento. All'esterno della Prefettura, in mattinata si è tenuto un sit-in con il personale di Telestense, Telesanterno, Aser, Fnsi, Assostampa e Cgil».