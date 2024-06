Foto: TeleGiornalediSicilia via Facebook

24 Giu 2024

Sicilia, body shaming social contro la responsabile delle news di Tgs. Assostampa: «Clima preoccupante»

Il sindacato regionale al fianco della collega Marina Turco vittima di «un post imbarazzante ed inaccettabile», «denso di sessismo e cattivo gusto» nei confronti di «una professionista stimata ed apprezzata».

«Un post imbarazzante ed inaccettabile pubblicato su Facebook dall'attore Francesco Benigno, denso di sessismo e cattivo gusto nei confronti di una collega, professionista stimata ed apprezzata quale Marina Turco è, conferma il clima generale di attacco continuo ed ingiustificato noi confronti dei giornalisti». È quanto si legge in una nota di Assostampa Sicilia pubblicata venerdì 21 giugno 2024 anche sul sito web del sindacato regionale.



«Addirittura - incalza l'Associazione - si aggiunge un incredibile invito alla sostituzione della collega con una giornalista più giovane e bella, usando l'odiosa pratica del 'body shaming' nei confronti di una donna che giornalmente svolge con correttezza il suo dovere di informare».



Per l'Associazione Siciliana della Stampa «tutto questo è inaccettabile e oltre a dare la sua totale solidarietà a Marina Turco, il sindacato dei giornalisti aggiunge l'allarme e la preoccupazione per l'attacco ingiustificato contro chi fa informazione in un momento particolarmente difficile».