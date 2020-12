Appuntamenti | 18 Dic 2020 CONDIVIDI:

Querele bavaglio, convegno al festival 'Imbavagliati' con Fnsi, Sugc e Articolo21

Appuntamento online sabato 19 dicembre, alle 16, nell'ambito della terza giornata della rassegna internazionale di giornalismo civile diretta da Désirée Klain e dedicata quest'anno al tema dei 'Diversamente Liberi'. Fra i partecipanti: il segretario generale Raffaele Lorusso; il segretario campano, Claudio Silvestri; il segretario Usigrai, Vittorio Di Trapani.

Una delle locandine del Festival @Imbavagliati_

La video-testimonianza in esclusiva di John Shipton in difesa del figlio Julian Assange; l'incontro "In ricordo di Andy Rocchelli e Andrei Mironov", con Ferdinando Maddaloni, regista e amico di Mironov, l'interprete e attivista russo ucciso a Sloviansk nel maggio del 2014 assieme al fotoreporter italiano mentre documentavano gli scontri nell'Ucraina orientale; un convegno sulle querele bavaglio, in Europa definite Slapp (Strategic lawsuit against public participation), promosso da Federazione nazionale della Stampa italiana, Sindacato unitario giornalisti della Campania e associazione Articolo21.



Questo il programma della terza giornata, sabato 19 dicembre, del Festival internazionale di giornalismo civile "Imbavagliati" diretto da Désirée Klain, evento che dà voce a quei giornalisti che nei loro Paesi hanno sperimentato il bavaglio della censura e la persecuzione di regimi dittatoriali.



"Diversamente Liberi" è il tema di questa sesta edizione della manifestazione che, data l'emergenza sanitaria, si sta svolgendo interamente online. Al webinar sulle querele bavaglio, in programma a partire dalle 16, parteciperanno, fra gli altri, Claudio Silvestri, segretario del Sugc; Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi; Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai; i giornalisti Francesca Ghidini, Nello Trocchia e Paola Rosà.

Appuntamento sul sito web www.imbavagliati.it.