Foto: ufficio stampa Rai

18 Nov 2024

Rai Radio 1, il Cdr con l’Usigrai: «La direzione chiarisca su programma realizzato da esterni»

I rappresentanti sindacali: «Da qualche settimana la compagna del direttore di RaiNews, Alma Manera, conduce un nuovo programma notturno».

«Da qualche settimana la compagna del direttore di RaiNews, Alma Manera, conduce un nuovo programma notturno su Radio1. La redazione non ne è stata informata e a causa dell'orario di messa in onda - dall'1:30 alle 3 - la novità è passata inosservata». Lo scrive in una nota pubblicata sabato 16 novembre 2024 il Cdr di Radio 1. «Fermo restando le prerogative del Direttore – prosegue il Cdr - chiediamo che percentuale del budget è destinata alle collaborazioni esterne, in un momento in cui i fondi per la testata sono ormai ridotti all'osso».



Sulla questione è intervenuto anche il segretario dell’Usigrai, Daniele Macheda, con un comunicato stampa diffuso domenica 17 novembre: «La Rai taglia la diffusione dei podcast della redazione di Radio 1 per mancanza di risorse ma nello stesso spazio del palinsesto si inventa un programma per la compagna del direttore di Rainews24».



Macheda prosegue: «L'Azienda e la Direzione del Giornale Radio rispondano al Cdr e spieghino con quali risorse hanno contrattualizzato la conduttrice. Chiariscano perché un prodotto interno ed innovativo come i podcast è stato sacrificato per fare spazio all'ennesimo programma realizzato da esterni. Il tutto mentre nel palinsesto diurno di Radio1 sono stati cancellati due settimanali sui podcast e nella redazione del Giornale Radio si riducono le trasferte per la copertura delle notizie. Ancora una volta - conclude il segretario dell’organismo sindacale di base - risorse pubbliche trasferite su contratti esterni mentre ai dipendenti vengono tagliati spazi di informazione e di prodotto».