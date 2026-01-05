CERCA
Roberto Natale (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Servizio pubblico 06 Feb 2026

Rai, Natale: «Il servizio pubblico accolga la proposta Agcom per il Comitato sui processi in tv»

Il componente del Cda: «Porterò nella prossima seduta, in programma il 19 febbraio, la proposta che l'azienda torni a far parte del Comitato promosso dell'Autorità e ribadisca i criteri che devono guidare la rappresentazione delle vicende giudiziarie sulle sue reti».

«Meritano attenzione e risposta le ripetute prese di posizione che nei giorni scorsi sono venute dall'Agcom in merito alla copertura delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni tv. Citando il caso Garlasco, ma anche i femminicidi degli ultimi mesi, l'Autorità ha ufficializzato il proposito di riattivare il Comitato previsto dal Codice di autoregolamentazione su una corretta rappresentazione delle vicende giudiziarie in televisione varato ben 17 anni fa. È una decisione più che opportuna, dato l'autentico dilagare di questa offerta anche sulle reti Rai». Lo afferma, in una nota diffusa venerdì 6 febbraio 2026, il consigliere d'amministrazione Rai Roberto Natale.

«Da mesi - prosegue - assistiamo ad una sorta di 'Tutta Garlasco minuto per minuto', che un servizio pubblico non può giustificare soltanto in base agli indici di ascolto. Ma si potrebbe citare al riguardo anche lo spazio che hanno avuto nelle ultime settimane le uscite di Fabrizio Corona».

Natale ricorda poi che «L'Ordine dei giornalisti ha espressamente apprezzato l'iniziativa dell'Agcom, ma perché il Comitato torni a funzionare con efficacia c'è bisogno del nuovo coinvolgimento delle emittenti, che alla prima edizione dell'iniziativa parteciparono senza particolare convinzione. Questa nuova occasione non deve essere persa, se non ci si vuole arrendere ad una spettacolarizzazione malata».

Infine, «porterò nella prossima seduta del Cda Rai, in programma il 19 febbraio, la proposta che il servizio pubblico torni a far parte del Comitato promosso dell'Agcom e ribadisca – conclude il consigliere di amministrazione – i criteri che devono guidare la rappresentazione delle vicende giudiziarie sulle sue reti». (mf)

Servizio pubblico
29 Gen 2026
Rai, Usigrai: «Si conclude la selezione per 127 giornalisti. Un'opportunità per aumentare diritti e tutele»
Servizio pubblico
28 Gen 2026
Rai, Ranucci in Fnsi: «Si stanno creando i presupposti per far fuori Report»
Servizio pubblico
12 Gen 2026
Rai, Cdr Approfondimento: «Tutelare l'autonomia di Report». Di Trapani: «Già finita la solidarietà a Ranucci»
Cdr03 Feb 2026
Usigrai e i Cdr Tgr Rai: «Sul racconto delle violenze di Torino la Tgr Piemonte non valorizza il lavoro giornalistico»
Minacce01 Feb 2026
Troupe Rai aggredita a Torino, Fnsi con Subalpina e Usigrai: «Ennesima intimidazione a chi documenta i fatti»
Minacce14 Gen 2026
Usigrai: «Liste di proscrizione dei giornalisti riportano ad anni bui. Solidarietà a colleghe e colleghi»
Usigrai12 Gen 2026
Usigrai: «La Rai non può fare a meno della Commissione di Vigilanza»
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
La polemica05 Gen 2026
Polemica per i post social del vicedirettore di Rai Sport, Natale: «Le regole ci sono, intervenga chi deve»
