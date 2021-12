Un momento della presentazione del Rapporto Censis in diretta dal Cnel (Foto: @FonteCensis)

03 Dic 2021

Rapporto Censis sulla situazione del Paese: cresce l'uso di web e tv, boom per i social, stampa sempre in crisi

All'interno dei processi di ibridazione del sistema dei media, la radio continua a rivelarsi all'avanguardia e sembra essersi arrestata l'emorragia di lettori di libri. Male settimanali (-6,5% nel biennio), mensili (-7,8%) e quotidiani, che nel 2007 erano letti dal 67% degli italiani e nel 2021 dal 29,1% (-8,2% rispetto al 2019).

Nel 2021 la fruizione della televisione ha conosciuto un incremento rilevante dovuto alla crescita sia degli usi tradizionali, sia degli impieghi più innovativi. Aumentano sia i telespettatori della tv tradizionale (il digitale terrestre: +0,5% rispetto al 2019) e della tv satellitare (+0,5%), sia quelli della tv via internet (web tv e smart tv salgono al 41,9% di utenza: +7,4% nel biennio) e della mobile tv, passata dall'1,0% di spettatori nel 2007 a un terzo degli italiani oggi (33,4%), con un aumento del 5,2% solo negli ultimi due anni. È quanto emerge dal 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese.



All'interno dei processi di ibridazione del sistema dei media, anche la radio continua a rivelarsi all'avanguardia. Complessivamente nel 2021 i radioascoltatori sono il 79,6% degli italiani, stabili da un anno all'altro. Sembra essersi arrestata l'emorragia di lettori di libri: nel 2021 sono il 43,6% degli italiani, con un aumento dell'1,7% rispetto al 2019 (sebbene nel 2007 chi aveva letto almeno un libro nel corso dell'anno era il 59,4% della popolazione). Al contrario, si accentua la crisi ormai storica dei media a stampa, a cominciare dai quotidiani venduti in edicola, che nel 2007 erano letti dal 67,0% degli italiani, ridotti al 29,1% nel 2021 (-8,2% rispetto al 2019). Lo stesso vale per i settimanali (-6,5% nel biennio) e i mensili (-7,8%).



Si registra ancora un aumento dell'impiego di internet da parte degli italiani: l'utenza ha raggiunto quota 83,5%, con una differenza positiva di 4,2 punti percentuali rispetto al 2019. L'impiego degli smartphone sale all'83,3% (+7,6%) e lievitano complessivamente al 76,6% gli utenti dei social network (+6,7%).



Anche durante i giorni dell'emergenza sanitaria, i telegiornali hanno mantenuto la posizione di vertice tra le fonti informative per il 60,1% degli italiani. Sono un riferimento indiscusso per i 65-80enni (73,2%), ma anche per il 42,3% dei 14-29enni. Al secondo posto c'è Facebook, utilizzato dal 30,1% degli italiani negli ultimi 7 giorni a scopi informativi. (Ansa)



La sintesi del capitolo "Comunicazione e media" del 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese/2021 è disponibile a questo link.