'Rileggiamo l'articolo 34', il 15 aprile Gustavo Zagrebelsky incontra gli studenti iscritti al concorso

Il webinar, in programma sulla piattaforma Zoom dalle 10 alle 12, sarà trasmesso anche sul sito web di Rai Scuola e sul canale YouTube dell'associazione Articolo 21, fra i promotori dell'iniziativa insieme con Fnsi, Usigrai, Associazione Costituzionalisti e altre istituzioni.

Il professor Gustavo Zagrebelsky

Giovedì 15 aprile, dalle 10 alle 12, il professor Gustavo Zagrebelsky incontrerà studentesse e studenti delle 171 scuole di tutta Italia iscritte al concorso 'Rileggiamo l'articolo 34 della Costituzione' sul diritto all'istruzione e alla conoscenza. Il webinar, in programma sulla piattaforma Zoom, sarà trasmesso sul sito web di Rai Scuola e sul canale YouTube di Articolo 21.



Il concorso, promosso dall'associazione Articolo 21, dal ministero dell'Istruzione e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, in collaborazione con la Rai, l'Associazione Costituzionalisti e altre istituzioni, vede impegnati studenti e studentesse delle secondarie di secondo grado in una riflessione sul futuro della scuola, sul diritto all'istruzione, sul diritto all'informazione e sulla loro reciproca connessione.

«Il diritto all'informazione sancito dall'articolo 21 della Costituzione – spiegano i promotori – diviene concreto solo a condizione che il diritto all'istruzione per tutti (articolo 34) sia rispettato e che 'la Repubblica rimuova gli ostacoli (…) che impediscono il pieno sviluppo della persona umana' (articolo 3).



Questo lo snodo attorno al quale si svilupperà il confronto del 15 aprile, che punterà a far emergere soprattutto il ruolo centrale della scuola nella vita e nello sviluppo dei ragazzi quali futuri cittadini attivi e consapevoli».