La Striscia di Gaza (Foto: google.com/maps)

23 Ott 2023

Rsf: «Israele soffoca il giornalismo a Gaza»

Secondo l'organizzazione internazionale lo Stato ebraico è vicino a «imporre un blackout mediatico totale». Il segretario generale Deloire: «Affinché il mondo esterno possa ricevere una copertura gratuita e affidabile della situazione, i cronisti devono essere in grado di lavorare».

«Con giornalisti uccisi o feriti, sedi dei media distrutte, interruzioni di Internet e la minaccia di censura del canale televisivo di notizie Al Jazeera, Israele ha costantemente soppresso le notizie nella Striscia di Gaza per quasi due settimane»: lo afferma Reporter Senza Frontiere (RSF) in un articolo pubblicato sul suo sito web il 20 ottobre 2023.



«Gli israeliani - continua l'articolo - sono vicini a imporre un blackout mediatico totale a Gaza. Misure generali come il blocco imposto da tempo e recentemente rafforzato e lo sfollamento forzato di civili negli ultimi giorni stanno colpendo i giornalisti locali e le loro famiglie. Allo stesso tempo, anche i mezzi di informazione e i giornalisti sono particolarmente minacciati in vari modi».



Rsf ricorda che «dieci giornalisti sono stati uccisi in relazione al loro lavoro, otto dei quali a Gaza e la maggior parte, se non tutti, a causa dei bombardamenti israeliani. L'ultima vittima è Mohammad Baalouche, direttore del canale televisivo Palestine Today, ucciso da un attacco mirato alla sua casa il 17 ottobre. Oltre ai dieci giornalisti uccisi mentre coprivano la guerra, altri nove sono stati uccisi nelle loro case a Gaza a causa dei bombardamenti e degli attacchi aerei israeliani. Dal 7 ottobre, molti media sono stati completamente o parzialmente distrutti a Gaza dagli attacchi aerei. Il Sindacato della stampa palestinese dice che sono stati ben 50. Il 19 ottobre, un attacco vicino all'ospedale Nasser di Khan Younès ha distrutto una tenda temporanea che ospitava squadre di Bbc, Reuters, Al Jazeera, Afp e agenzie di stampa locali, senza causare feriti».



Reporter Senza Frontiere prosegue la sua denuncia: «La pressione sui giornalisti che si occupano della situazione nella Striscia di Gaza, anche quelli che la coprono dall'esterno dell'enclave, è aumentata dal 7 ottobre. Almeno un giornalista è stato arrestato dalle forze di occupazione israeliane in Cisgiordania a causa della sua copertura della guerra a Gaza».



Il segretario generale di Rsf, Christophe Deloire, ha affermato che «affinché il mondo esterno possa ricevere una copertura gratuita e affidabile della situazione, i giornalisti devono essere in grado di lavorare. Ma il giornalismo sta diventando ogni giorno più pericoloso. Per quasi due settimane, le forze armate israeliane hanno fatto tutto il possibile per impedire la diffusione delle immagini. Condanniamo il blackout mediatico che Israele sta cercando di imporre. Il giornalismo è l'antidoto alla disinformazione che si sta diffondendo con particolare forza nei confronti di questa regione».



Infine Rsf parla del possibile futuro scenario che riguarda Al Jazeera, che «probabilmente diventerà presto inaccessible all'interno di Israele. Nei "regolamenti di emergenza" che dovrebbero essere adottati, i ministri del governo israeliano prevedono di censurare l'emittente qatariota, che è una delle principali fonti di copertura televisiva internazionale della guerra a Gaza e delle sue ripercussioni».



