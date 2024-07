La Rappresentante dell'Osce per la libertà dei media, Teresa Ribeiro (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

25 Lug 2024

Russia, Osce: «Allarma la censura dei giornalisti»

La Rappresentante per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, ha espresso preoccupazione «preoccupazione per la crescente minaccia alla sicurezza dei cronisti a seguito dell'ultima serie di condanne di professionisti dell’informazione nel Paese».

La Rappresentante dell'Osce per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, ha espresso «profonda preoccupazione per la crescente minaccia alla sicurezza dei giornalisti nella Federazione Russa a seguito dell'ultima serie di condanne di professionisti dei media nel Paese».



«La censura di routine dei giornalisti e dei professionisti dei media che si sforzano di riportare o esprimere opinioni su questioni di interesse pubblico nella Federazione Russa sono allarmanti, soprattutto dall'inizio dell'aggressione del paese contro l'Ucraina - ha aggiunto - Le autorità devono porre fine alla persecuzione, alle vessazioni e all'incarcerazione dei professionisti dei media e rispettare i loro obblighi internazionali e gli impegni dell'Osce per la libertà di espressione e la libertà dei media».



In particolare Ribeiro ha fatto riferimento alla detenzione del giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich e dell'editore di Radio Free Europe/Radio Liberty, Alsu Kurmasheva. Gershkovich è stato condannato dalle autorità russe a sedici anni di carcere con l'accusa di spionaggio «senza prove comprovate» rileva Ribeiro. Lo stesso giorno, Kurmasheva è stata condannata a sei anni e mezzo di carcere a Kazan con l'accusa di «diffusione di notizie false sull'esercito russo».



«Deploro le condanne di Evan Gershkovich e Alsu Kurmasheva e chiedo urgentemente alle autorità russe di ritirare tutte le accuse e di rilasciarli immediatamente», ha dichiarato Ribeiro che ha anche condannato le recenti condanne in contumacia dei giornalisti Mikhail Zygar e Masha Gessen, rispettivamente il 23 e il 15 luglio, con l'accusa di «diffusione di notizie false sull'esercito russo». Zygar, ex caporedattore del canale televisivo Dozhd, è stato condannato a otto anni e mezzo, mentre Gessen, collaboratore di pubblicazioni internazionali come il New Yorker e il New York Times, è stato condannato a otto anni. (Ansa, 25 luglio 2024)