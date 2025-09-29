CERCA
Stampa Romana: «La Rai nega la lettura di un comunicato, necessaria testata per i programmi di informazione»
Associazioni 21 Ott 2025

Stampa Romana: «La Rai nega la lettura di un comunicato, necessaria testata per i programmi di informazione»

Il sindacato regionale: «Una parte significativa dell’offerta informativa del Paese viene confezionata al di fuori delle regole della professione da colleghi con diritti “diminuiti”».

«È grave e inaccettabile il no della Rai alla lettura di un comunicato del Comitato di redazione dei programmi di approfondimento in cui, tra l’altro, si esprime solidarietà a Sigfrido Ranucci e si chiede di adeguare gli organici delle trasmissioni. Per la Rai i giornalisti dei programmi di informazione non godono di pieni diritti sindacali perché non fanno parte di una testata giornalistica». Lo si legge in una nota diffusa da Stampa Romana martedì 21 ottobre 2025.

Il sindacato regionale sottolinea: «Risposta paradossale dopo il muro alzato dall’azienda di fronte alla richiesta da parte dei colleghi di istituire una o più testate per i programmi di informazione, che caratterizzano la missione del servizio pubblico. È questione concretissima, che riguarda il rispetto della legge sulla stampa, l’autonomia dei colleghi, attualmente esposti agli indirizzi di figure non giornalistiche, le prospettive professionali, la trasparenza. Il problema dei “giornalisti senza testata”, che riguarda anche le altre emittenti nazionali e i programmi realizzati da società esterne, deve essere affrontato senza indugio da editori, rappresentanze sindacali, Ordine dei Giornalisti. Una parte significativa dell’offerta informativa del Paese viene confezionata al di fuori delle regole della professione da colleghi con diritti “diminuiti”: dovrebbe essere sufficiente per aprire una riflessione. Stampa Romana – si conclude il comunicato - è e sarà accanto ai colleghi in questa giusta battaglia». (anc)

