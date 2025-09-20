2025
L'Associazione Stampa Romana esprime «solidarietà e gratitudine ai giornalisti imbarcati sulla Global Sumud Flotilla e agli attivisti arrestati dalle forze armate israeliane. Il governo italiano si impegni per il rilascio immediato di tutti».
In una nota a firma della segreteria, diffusa venerdì 3 ottobre 2025, Stampa Romana annuncia inoltre che «parteciperà alle iniziative pubbliche oggi e nei prossimi giorni per la fine del massacro criminale dei palestinesi a Gaza».