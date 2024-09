La giornalista Stefania Battistini (Foto: streaming da @Tg1Rai)

12 Set 2024

Stefania Battistini e Simone Traini ricercati in Russia. Costante: «Il giornalismo non è un crimine»

«Intimidazioni e pressioni non spegneranno certo il faro che i media italiani hanno acceso sulla guerra», rileva la segretaria generale Fnsi nell'esprimere la solidarietà del sindacato alla giornalista a all'operatore Rai. Il presidente Di Trapani: «Serve una reazione europea». Usigrai: «Atto inammissibile e precedente pericoloso». Il ministro degli Esteri Antonio Tajani convoca l'ambasciatore russo.

La Russia ha dichiarato persona ricercata l'inviata della Rai Stefania Battistini, accusata di essere entrata illegalmente sul territorio russo al seguito delle truppe d'invasione ucraine nella regione di Kursk. Lo riferisce la Tass, ripresa giovedì 12 settembre 2024 dai principali media italiani, citando il database del ministero dell'Interno. Con la giornalista italiana sono ricercati con la medesima accusa anche altri giornalisti occidentali e l'operatore Rai Simone Traini.



Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato su X di aver fatto convocare alla Farnesina l'ambasciatore della Federazione russa in Italia «per manifestare la nostra sorpresa a causa della singolare decisione di Mosca» di inserire i colleghi Rai nella lista dei ricercati del ministero dell'Interno russo.



«Il giornalismo non è un crimine. La posizione della Russia non è né democratica né contemporanea. Ricorda invece tempi bui di un passato che ritorna e che vede nell'informazione libera un nemico da combattere e annientare», il commento della segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante.



«Bene ha fatto il ministro Tajani - ha aggiunto - a convocare l'ambasciatore russo, ma ancora meglio sarebbe stato se lo avesse fatto prima, quando venne diffusa la notizia di Stefania Battistini e Simone Traini indagati in Russia per essere entrati nel territorio nazionale insieme alle truppe ucraine».



Per la segretaria Costante, «intimidazioni e pressioni, anche violente come questa, non spegneranno certo il faro che i media italiani hanno acceso sulla guerra che si sta consumando alle porte dell'Europa. La solidarietà della Fnsi ai colleghi della Rai».



Sempre su X, il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani ha osservato: «Se qualcuno aveva ancora un dubbio, ora la Russia ha ufficializzato la sua natura autocratica e antidemocratica: dichiarare "ricercati" @StefaniaBattis4 e @SimoTraini vuol dire dichiarare illegale la libertà di stampa e la libera informazione. Serve una reazione europea».



Mentre l'Usigrai chiede al governo italiano «di proteggere al massimo livello Battistini, Traini e tutti i colleghi impegnati nella sede Rai di Mosca da qualunque tentativo di limitazione della libertà personale e professionale da parte di un governo antidemocratico come quello russo che reprime la stampa libera e utilizza il carcere per spegnere le voci critiche».



Per il sindacato del giornalisti del servizio pubblico, «Il mandato di cattura diramato dal ministero dell'Interno russo nei confronti di Stefania Battistini e Simone Traini è un atto inammissibile e un precedente pericoloso. Il giornalismo non è un reato e raccontare una guerra è anzi uno dei doveri fondamentali per ogni cronista specialmente del servizio pubblico. I due giornalisti, accusati di aver violato i confini russi, hanno semplicemente svolto il loro lavoro che è protetto dal diritto internazionale umanitario».



Sulla vicenda è intervenuta anche la Rai, che in una nota ha bollato l'inserimento di Stefania Battistini e Simone Traini nell'elenco delle persone ricercate come «un atto di violazione della libertà d'informazione». Per viale Mazzini, i colleghi «hanno svolto in modo esemplare e obiettivo il proprio lavoro di testimoni degli eventi. La Rai continua a svolgere il proprio ruolo di Servizio pubblico anche grazie alla coraggiosa attività dei propri giornalisti e inviati e si riserva di operare in ogni sede per denunciare la decisione del governo russo a difesa della libera informazione e a tutela della propria giornalista e dell'operatore».