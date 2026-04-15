Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

27 Apr 2026

Terni, il sindaco attacca un giornalista. Asu: «Inopportuno, tornare a toni civili»

Il sindacato regionale: «Il dialogo tra stampa e istituzioni deve sempre essere improntato al reciproco rispetto».

«L’Associazione Stampa Umbra ha appreso delle dichiarazioni del Sindaco di Terni nei confronti della categoria e di un collega. A tale proposito sottolinea l’inopportunità e la gravità di questo tipo di dichiarazioni da parte di rappresentanti istituzionali e ricorda che l’aspetto professionale e umano sono valori universali». Lo si legge in un comunicato diffuso dal sindacato regionale lunedì 27 aprile 2026.



«Il dialogo tra stampa e istituzioni - prosegue l’Asu - deve sempre essere improntato al reciproco rispetto. Dal punto di vista del sindacato, a Terni da molto tempo si assiste a situazioni di tensione non solo tra stampa e istituzioni, ma anche in altri ambiti che comunque attengono alla vita civile di una comunità che, dal punto di vista giornalistico, è sempre sotto l’inevitabile attenzione della stampa».



Per l'Assostampa, «l'auspicio, che è anche una richiesta forte, è che si torni a toni civili e rispettosi, al dialogo fra le parti, al rispetto dei giornalisti, per scongiurare l’ulteriore decadimento delle normali regole di convivenza che non escludono la critica, sia da parte dei giornalisti, sia da parte delle istituzioni o di altri attori della società civile, ma impongono modelli di continenza che sono essenziali per stemperare tensioni e ripristinare adeguati livelli di confronto». (anc)