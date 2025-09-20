CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Toscana, Giani ha firmato il protocollo con l'Assostampa
Associazioni 30 Set 2025

Toscana, Giani ha firmato il protocollo con l'Assostampa. «Atto fondamentale per la tutela dell'informazione»

Ha sottoscritto il documento anche Alessandro Tomasi, candidato presidente della Regione per il Centrodestra unito; Antonella Bundu (candidata per 'Toscana Rossa') firmerà il 2 ottobre.

«In anticipo di due giorni sul calendario fissato, Eugenio Giani, presidente della Regione, e ricandidato alla guida della Toscana per il Centrosinistra (Campo largo) alle elezioni del 12 e 13 ottobre 2025, ha firmato oggi, insieme a Sandro Bennucci, presidente di Assostampa, il protocollo per l'informazione. Si tratta di un documento che impegna i candidati alla presidenza della Toscana a tutelare la libertà d’informazione e a favorire, in ogni forma, il lavoro dei giornalisti». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale martedì 30 settembre 2025.

«Quello che noi firmiamo prima delle elezioni - ha detto Giani nella sede Ast - è un atto fondamentale fra il candidato alla presidenza della Regione e Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana. Devo dire che tutto questo significa libertà, impegno per una stampa che possa lavorare nell'obiettività, come punto di riferimento per i cittadini. Perché in una democrazia, in un sistema liberale come quello che la nostra Costituzione ci assegna, il ruolo della stampa deve essere salvaguardato, sorretto nella sua autonomia, rispettato. Conseguentemente, ognuno che si candida a ruoli istituzionali, come quello alla presidenza della Regione, prima di tutto deve offrire le opportune garanzie che tutto questo avvenga».

L’Ast conclude: «Il settore dell'informazione vive non poche difficoltà – economiche e precariato diffuso – e riguarda sia le aziende private sia, per alcuni aspetti, i colleghi che svolgono la professione nelle varie articolazioni della pubblica amministrazione. È importante che chi sarà chiamato a guidare la Regione Toscana nei prossimi cinque anni ne sia consapevole e faccia propri impegni e preoccupazioni, convinti che tutelare il lavoro dei giornalisti voglia dire tutelare la libertà di informazione e dunque la democrazia».

Giovedì 2 ottobre firmerà il protocollo per l'informazione anche Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per 'Toscana Rossa', mentre Alessandro Tomasi, candidato presidente della Regione per il Centrodestra unito, ha firmato lunedì 29 settembre. (anc)

@fnsisocial
Associazioni
26 Set 2025
Toscana, Ast firma con i candidati alla presidenza della Regione il 'protocollo sull'informazione'
Associazioni
22 Set 2025
Tgr Toscana: approvato il piano territoriale della caporedattrice De Francisci. I complimenti dell'Ast
Associazioni
20 Set 2025
Il figlio di Riina ospite di un podcast, Assostampa Sicilia: «Pericolosa sponda per la disinformazione»
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce30 Set 2025
Sulmona, minacce in tribunale ad Andrea D'Aurelio. La solidarietà del Sindacato Giornalisti Abruzzesi
Premi e Concorsi30 Set 2025
'Premio giornalismo sardo: l'addetto stampa dell'anno' 2025, candidature entro il 15 ottobre
Minacce29 Set 2025
Terni, Asu con i Cdr di Editoriale Nazionale: «Solidarietà a Stefano Cinaglia, aggredito verbalmente da Bandecchi»
Lutto27 Set 2025
Abruzzo: addio a Sergio Di Sciascio, «pioniere dell'informazione tv privata». Il cordoglio di Sga e Ussi
Iniziative24 Set 2025
A Conselice il 1° ottobre le celebrazioni per il 19esimo anniversario del Monumento alla Libertà di Stampa
Iniziative20 Set 2025
'Federico Aldrovandi: 20 anni dopo', seminario a Ferrara
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits