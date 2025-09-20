Toscana, Giani ha firmato il protocollo con l'Assostampa

30 Set 2025

Toscana, Giani ha firmato il protocollo con l'Assostampa. «Atto fondamentale per la tutela dell'informazione»

Ha sottoscritto il documento anche Alessandro Tomasi, candidato presidente della Regione per il Centrodestra unito; Antonella Bundu (candidata per 'Toscana Rossa') firmerà il 2 ottobre.

«In anticipo di due giorni sul calendario fissato, Eugenio Giani, presidente della Regione, e ricandidato alla guida della Toscana per il Centrosinistra (Campo largo) alle elezioni del 12 e 13 ottobre 2025, ha firmato oggi, insieme a Sandro Bennucci, presidente di Assostampa, il protocollo per l'informazione. Si tratta di un documento che impegna i candidati alla presidenza della Toscana a tutelare la libertà d’informazione e a favorire, in ogni forma, il lavoro dei giornalisti». Lo si legge in una nota diffusa dal sindacato regionale martedì 30 settembre 2025.



«Quello che noi firmiamo prima delle elezioni - ha detto Giani nella sede Ast - è un atto fondamentale fra il candidato alla presidenza della Regione e Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana. Devo dire che tutto questo significa libertà, impegno per una stampa che possa lavorare nell'obiettività, come punto di riferimento per i cittadini. Perché in una democrazia, in un sistema liberale come quello che la nostra Costituzione ci assegna, il ruolo della stampa deve essere salvaguardato, sorretto nella sua autonomia, rispettato. Conseguentemente, ognuno che si candida a ruoli istituzionali, come quello alla presidenza della Regione, prima di tutto deve offrire le opportune garanzie che tutto questo avvenga».



L’Ast conclude: «Il settore dell'informazione vive non poche difficoltà – economiche e precariato diffuso – e riguarda sia le aziende private sia, per alcuni aspetti, i colleghi che svolgono la professione nelle varie articolazioni della pubblica amministrazione. È importante che chi sarà chiamato a guidare la Regione Toscana nei prossimi cinque anni ne sia consapevole e faccia propri impegni e preoccupazioni, convinti che tutelare il lavoro dei giornalisti voglia dire tutelare la libertà di informazione e dunque la democrazia».



Giovedì 2 ottobre firmerà il protocollo per l'informazione anche Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per 'Toscana Rossa', mentre Alessandro Tomasi, candidato presidente della Regione per il Centrodestra unito, ha firmato lunedì 29 settembre. (anc)