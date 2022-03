Il viaggio dall'Ucraina di Simone Zazzera con la famiglia Bruno (Foto: rainews.it)

21 Mar 2022

Ucraina, Usigrai: «Grazie ai colleghi del Gr Rai che hanno portato in salvo Giovanni Bruno e la sua famiglia»

L'inviato Simone Zazzera, il tecnico Massimiliano Savino e l'autista e interprete ucraino Artem hanno accompagnato da Odessa alla Moldavia il connazionale, sua moglie e la loro bambina che erano rimasti bloccati a Kherson dall'inizio della guerra. «Non abbiamo fatto nulla di speciale», il loro commento.

«"Non abbiamo fatto nulla di speciale, ci siamo trovati nella situazione di dare una piccola mano e non ci abbiamo pensato due volte". L'inviato del Giornale Radio Rai Simone Zazzera, il tecnico Rai Massimiliano Savino e il loro autista e interprete ucraino Artem hanno accompagnato da Odessa alla Moldavia Giovanni Bruno con la moglie Arina e la loro piccola di 22 mesi che erano rimasti bloccati a Kherson dall'inizio del conflitto». Lo ricorda, in una nota, l'Usigrai, che ai colleghi rivolge il ringraziamento del sindacato.



«Queste sono le professionalità del servizio pubblico che insieme a tutti gli altri inviati Rai stanno garantendo un'informazione puntuale e rigorosa dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina», proseguono i rappresentanti dei giornalisti.



«Questa mattina, attraversando sei posti di blocco, la famiglia ha aggiunto il confine e ora è in viaggio verso Bucarest, in Romania, dove martedì prenderanno un volo per la Sicilia. Simone, Massimiliano e Artem sono, invece, rimasti in Ucraina per raccontare il conflitto», conclude l'Usigrai.