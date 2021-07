I genitori di Mario Paciolla

14 Lug 2021

Un anno senza Mario, il 15 luglio a Napoli iniziativa con la famiglia Paciolla

All'incontro, insieme con gli amici del giovane giornalista e operatore Onu ucciso in Colombia per il quale il sindacato sta chiedendo verità e giustizia, anche il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti e il segretario del Sugc, Claudio Silvestri.

Il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti, parteciperà giovedì 15 luglio, a Napoli, alla commemorazione per il primo anniversario della morte di Mario Paciolla, giornalista e operatore Onu ucciso in Colombia per il quale anche il sindacato sta chiedendo verità e giustizia.



A distanza di un anno da quel tragico giorno, la famiglia di Mario, gli amici, con il supporto e la vicinanza del Comune di Napoli, hanno organizzato un evento in suo ricordo. L'appuntamento è alle 18 nella 'Sala del Capitolo', nel convento di San Domenico Maggiore.



All'incontro saranno presenti anche Claudio Silvestri, segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania, e Désirée Klain, portavoce del presidio regionale di Articolo21.