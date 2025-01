Il nuovo Esecutivo Usigrai (Foto: Fedele Costadura) Il segretario Usigrai Daniele Macheda (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

16 Gen 2025

Usigrai, Daniele Macheda confermato segretario

L'elezione al termine del XVII Congresso dell'organismo sindacale di base della Fnsi che si è celebrato dal 13 al 15 gennaio 2025 a Milano Marittima. Gli eletti in Esecutivo nazionale, Comitato dei Garanti, Commissioni Contratto, Sindacale e Cpo, Coordinamento dei Cdr della Tgr, Collegio dei Revisori dei conti.

Daniele Macheda è stato confermato segretario nazionale dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo. L'elezione è arrivata, all'unanimità, nel corso della prima riunione dell'Esecutivo rinnovato a seguito del voto espresso dagli oltre 200 delegati riuniti dal 13 al 15 gennaio 2025 a Milano Marittima (Ravenna) per celebrare il XVII Congresso dell'Unione sindacale giornalisti Rai.



Calabrese, classe 1962, segretario uscente dell'organismo sindacale di base della Fnsi, giornalista professionista iscritto all’Ordine dal 1996, alle elezioni per il rinnovo dell'Esecutivo nazionale Macheda ha ottenuto 119 preferenze su 175 voti validi espressi.



Con lui sono stati eletti in Esecutivo, sempre per la lista 'Usigrainsieme': Alberto Ambrogi (90 voti), Antonio Coronato (77), Carmen Santoro (55), Maria Gabriella Capparelli (54), Vincenzo Frenda (54), Marco Malvestio (46), Chiara Zammitti (46), Pasquale Notargiacomo (40) e Raffaele Cappuccio (32); per la lista 'RaiServizioPubblico': Roberta Cerqua, con 12 preferenze.



Compongono il nuovo Comitato dei Garanti: Ezio Cerasi, cui sono andate 131 preferenze, Antonio Gnoni (121), Grazia Anna Sabina Leone (40).



Rinnovata anche la Commissione Contratto, composta da Antonio Zagarese (94), Francesco Rossi (52), Giuseppe Galati (52), Renato D'Emmanuele (52), Laura Garofalo (32). Mentre in Commissione Sindacale entrano Alessandro Buscemi (92 preferenze), Domenico Lusi (70), Michele Cervo (50), Amalia Carosi (37), Andrea Rustichelli (28).



La Commissione Pari Opportunità (Cpo) è composta da Monica Pietrangeli (97 preferenze), Agnese Licata (69), Valeria Volatile (54), Caterina Proietti (49), Carmen Di Stasio (31). Del Coordinamento dei Cdr della Tgr, infine, fanno parte Pierfrancesco Pontecorvo (43 voti ricevuti), Mariangela Bisanti (32), Federico Simonelli (25).



Revisori dei Conti sono stati eletti Lucio Fava del Piano (107), Gabriele Flamma (45), Filippo Barone (12).



Una grande affermazione politica e personale di Ezio Cerasi, componente della Giunta esecutiva della Fnsi, risultato il più votato del Congresso, e di Antonio Gnoni, secondo più votato del Comitato di Garanzia Statutaria.



Al segretario Daniele Macheda e a tutta la squadra delle colleghe e colleghi chiamati a guidare il sindacato dei giornalisti Rai in un momento caratterizzato da sfide fondamentali, gli auguri di buon lavoro della segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.



«Usciamo da questo congresso più solidi di come ci siamo entrati con una maggioranza coesa e una minoranza che ha contribuito al dibattito in maniera costruttiva», commenta Macheda, che aggiunge: «Un rinnovo dei vertici sindacali, con sei componenti dell'Esecutivo al primo mandato, che arriva mentre il vertice dell'azienda resta paralizzato dallo scontro politico in Vigilanza sulla nomina della presidenza Rai. Abbiamo di fronte un mandato denso di impegni, primo fra tutti la riforma della Rai secondo i criteri fissati dall'Europa e dobbiamo farlo con le redazioni e le organizzazioni sociali che, come noi, pensano che il servizio pubblico della Rai resta centrale nel racconto del Paese. Un mandato difficile per diverse cause, che rafforzano però la convinzione di rendere sempre più incisivo il ruolo della rappresentanza sindacale, in un momento in cui è forte il tentativo di frammentazione dei corpi intermedi».



