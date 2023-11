La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Nov 2023

Usigrai: «La Rai informi sui programmi saltati a causa dello sciopero»

I rappresentanti sindacali: «Scelta sbagliata e incomprensibile perché disorienta i telespettatori che non sono in grado di sapere il motivo della mancata messa in onda. Sembra un maldestro tentativo di nascondere l'adesione di dipendenti dell'azienda».

«La Rai ha scelto di non segnalare ai telespettatori che la mancata messa in onda oggi di alcuni programmi di informazione è dovuta all'adesione di lavoratrici e lavoratori allo sciopero generale indetto da Cgil e Uil». A dirlo è l'esecutivo Usigrai, che in una nota parla di «scelta sbagliata e incomprensibile perché disorienta i telespettatori che non sono in grado di sapere il motivo della mancata messa in onda. Una decisione che appare come un maldestro tentativo di nascondere l'adesione allo sciopero di dipendenti della Rai».



«Un errore - insiste il sindacato - perché la Rai è un'azienda di servizio pubblico e ha il dovere di far sapere agli utenti le ragioni della mancata programmazione dell'informazione o di un programma a causa di uno sciopero. Chiediamo all'azienda di informare con ogni mezzo su eventuali altri programmi o tg che non dovessero andare in onda a causa dello sciopero». (Ansa, 24 novembre 2023)