Usigrai: «Nel Contratto di servizio Rai entri anche il tema della sicurezza sul lavoro»

07 Set 2023

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico auspicano che la rilevanza sociale del tema trovi l'attenzione della Commissione di Vigilanza, che a breve dovrà formulare il suo parere sullo schema di contratto.

«Il servizio pubblico può fare molto per promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. Crediamo che il Contratto di servizio debba contenere un impegno specifico per la Rai a realizzare programmi e prodotti di informazione che spieghino e promuovano l'importanza sociale e l'educazione al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro». Lo afferma, in una nota, l'Esecutivo Usigrai.



«Gli incidenti, spesso mortali – rilevano i rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico – partono anche dalla mancanza di conoscenza e formazione specifica sui rischi, sulle norme e le buone pratiche a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Da parte del sindacato dei giornalisti non è mai venuta meno l'attenzione a questi temi e già dallo scorso anno ha lavorato insieme a Rai per la Sostenibilità, alla Direzione per l'offerta informativa, alla Fnsi per una campagna che era stata denominata "Rai per il lavoro sicuro"».



L'auspicio dell'Usigrai, dunque, è che «la rilevanza sociale della sicurezza sul lavoro trovi l'attenzione della Commissione di Vigilanza che a breve dovrà formulare il suo parere sullo schema di contratto di servizio».