La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

26 Ott 2023

Usigrai: «Pieno sostegno al Cdr e alla redazione di Rainews24»

L'Esecutivo del sindacato dei giornalisti Rai al fianco dei colleghi dopo un articolo del Secolo d'Italia: «Nessun imbarazzo di nessun tipo, né sulla questione degli ammanchi, né sul Cdr che ha fatto il suo dovere convocando un'assemblea dove la redazione ha espresso le proprie posizioni».

«Contrariamente a quanto scrive il Secolo d'Italia, l'Usigrai non ha imbarazzi di alcun tipo. Non ne ha sulla questione degli ammanchi che ha prontamente denunciato alla magistratura cosi come non ne ha sul Cdr di Rainews 24 che ha fatto il suo dovere convocando un'assemblea dove la redazione ha espresso le proprie posizioni, nelle forme e nei modi previsti dal Contratto». Così, in un comunicato, l'Esecutivo Usigrai.



«Se qualcuno ha da fare denunce – incalzano i rappresentanti sindacali – segua il nostro esempio, si rivolga agli organismi competenti e non ai giornali o ai parlamentari amici, per un articolo o una interrogazione. Pluralismo e libertà, che si definisce ancora componente sindacale, prenda atto dell'esito dell'assemblea di Rainews 24 invece di tentare di gettare discredito sulla rappresentanza sindacale e sul voto della redazione che si è chiaramente espressa ed ha tutto il sostegno dell'Esecutivo Usigrai».



