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Gianfranco Coppola (Foto: ussi.it)
Gruppi di Specializzazione 11 Apr 2026

Ussi, Gianfranco Coppola rieletto nel Comitato Esecutivo di Aips Europe

La conferma nel corso dell'88° Congresso dell'Associazione internazionale della stampa sportiva in corso dal 9 al 13 aprile 2026 a Zurigo. Presidente dell'Unione stampa sportiva italiana dal 2021, Coppola è caporedattore della Tgr Rai Campania, da anni impegnato nelle organizzazioni sindacali e ordinistiche.

Nel corso dell'88° Congresso Aips, l'Associazione internazionale della stampa sportiva, in corso a Losanna dal 9 al 13 aprile 2026, il presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola è stato rieletto membro del Comitato Esecutivo europeo. Ne dà notizia l'Unione stampa sportiva italiana (Gruppo di specializzazione della Fnsi) sul proprio sito web sabato 11 aprile.

Il nuovo presidente è il francese Marc Ventouillac, firma storica de L'Equipe, mentre il maltese Charles Camenzuli, a lungo alla guida della sezione europea di Aips è stato nominato presidente onorario.

Presidente dell'Unione stampa sportiva italiana dal 2021, Gianfranco Coppola è caporedattore della Tgr Rai Campania e da molti anni è impegnato nelle organizzazioni sindacali e ordinistiche. Voce e volto di gr e tg, ha scritto per il Mattino, Il Roma, il Guerin Sportivo, TuttoCalcio, Avvenire e Osservatore Romano. (mf)

@fnsisocial
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