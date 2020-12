Appuntamenti | 11 Dic 2020 CONDIVIDI:

'Violenza: parole, gesti, immagini'. Il 14 dicembre evento online della Cpo Fnsi

Fra gli interventi quelli della ministra Elena Bonetti, della senatrice Valeria Valente, dell'onorevole Laura Boldrini, del professor Federico Faloppa, di Silvia Garambois, Monica Andolfatto, Tiziana Ferrario, Roberto Natale, Elisa Marincola, Monica Pietrangeli, Anna Del Freo.

La locandina dell'incontro organizzato dalla Cpo Fnsi (particolare)

La violenza nel racconto, la violenza nei confronti di chi racconta. Narrazioni tossiche, ma anche gesti, immagini, parole che creano e alimentano un clima di odio: la Commissione Pari Opportunità della Fnsi dedica a questi temi, e alla necessità di una informazione, paritaria, un incontro, lunedì 14 dicembre, dalle 10.30 alle 14.30, con interventi della ministra Elena Bonetti, della senatrice Valeria Valente, dell'onorevole Laura Boldrini, del professor Federico Faloppa, docente universitario e autore del libro "#Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole", di Silvia Garambois, Monica Andolfatto, Tiziana Ferrario, Roberto Natale, Elisa Marincola, Monica Pietrangeli, Anna Del Freo.



Nel corso dell'incontro porteranno testimonianze alcune giornaliste, che hanno subito, e subiscono, violenze verbali e fisiche per il loro lavoro, ogni giorno in prima linea in diversi settori, con grande professionalità, e sotto attacco anche per il loro essere donne. Coordina Mimma Caligaris, presidente Cpo Fnsi.