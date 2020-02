Vertenze | 13 Feb 2020 CONDIVIDI:

Viversani e Belli, nuovo sciopero il 14 febbraio

Seconda giornata di astensione dal lavoro dopo quella del 7 febbraio. Le giornaliste della testata del Gruppo Universo in stato di agitazione per l'annuncio di cessione da parte dell'editore in seguito al rifiuto della redazione di accettare un part time al 50 per cento.

Le giornaliste di ViverSani e Belli, testata del Gruppo Universo, scioperano di nuovo venerdì 14 febbraio 2020 dopo che l'azienda, tre settimane fa, ha annunciato la cessione della loro testata in seguito al rifiuto della redazione di accettare un part time al 50 per cento.



«Le giornaliste ancora non sanno niente del loro destino e l'azienda si è sempre rifiutata di aprire un tavolo di confronto sul costo del lavoro alla presenza dell'Associazione territoriale», rilevano l'Associazione lombarda dei giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa italiana che, in questa come nelle precedenti occasioni «sono vicine alle colleghe di Universo nella loro battaglia per il futuro loro e della testata».



Ecco di seguito il comunicato sindacale dell'assemblea delle giornaliste.



L'assemblea delle giornaliste di 'Viversani e belli' ha deciso di attuare venerdì 14 febbraio la seconda giornata di sciopero del pacchetto di tre giorni preannunciato il 31 gennaio. Lo stato di agitazione in atto è conseguente all'annuncio dell'editore dell'imminente cessione della testata, che a quanto risulta non si è ancora concretizzata, lasciando la redazione tutta in una condizione di logorante incertezza sul proprio destino, professionale e personale.

Le giornaliste sottolineano come la Casa Editrice Universo abbia tenuto un atteggiamento di totale chiusura al confronto sereno e collaborativo con la rappresentanza sindacale, mentre negli ultimi mesi si sono succeduti ultimatum e voci ufficiali e/o ufficiose spesso contraddittorie e destabilizzanti, che a tutt'oggi non hanno definito la situazione.

È anche importante ricordare che, mentre la grande maggioranza delle aziende editoriali presenta bilanci in rosso, la Casa Editrice Universo può ancora vantare un utile di esercizio di 5.392.035 euro.

Alla luce di quanto sopra, l'assemblea delle giornaliste, assieme all'Associazione Lombarda dei Giornalisti, auspica l'apertura urgente di un tavolo sindacale con l'intento di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

L'assemblea delle giornaliste