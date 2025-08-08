CERCA
La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen (Foto: europa.eu)
Libertà di informazione 22 Set 2025

«Von der Leyen si sottrae alla stampa»: la denuncia del M5S

L’europarlamentare Gaetano Pedullà racconta che la presidente della Commissione Ue ha rilasciato una «finta-intervista» e si è rifiutata «di incontrare di persona i giornalisti del network editoriale Lena, con i quali aveva concordato un'intervista», imponendo «regole di ingaggio più vicine alle autocrazie che alle democrazie».

La presidente della Commissione europea «ha dimostrato zero rispetto per la stampa libera e le regole deontologiche del mestiere» rilasciando una «finta-intervista» e «rifiutandosi di incontrare di persona i giornalisti del network editoriale Lena, con i quali aveva concordato un'intervista», imponendo «regole di ingaggio più vicine alle autocrazie che alle democrazie». Lo scrive in una nota riportata dall’Adnkronos Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle (The Left), esprimendo a nome della delegazione pentastellata «piena solidarietà al giornalista di Euractiv Eddy Wax, messo a tacere in malo modo dal portavoce della Commissione europea durante il briefing di oggi» per aver formulato una domanda in merito.

«Ursula Von der Leyen – ha concluso Pedullà - assomiglia sempre di più a Giorgia Meloni: entrambe allergiche alle domande dei giornalisti ed entrambe guerrafondaie e indifferenti al dramma che si sta consumando a Gaza». (anc)

