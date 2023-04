La manifestazione del 25 aprile 2022 a Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Apr 2023

25 aprile, l'Usigrai alle manifestazioni indette dalle associazioni antifasciste e della Resistenza

«La difesa dei valori sanciti dalla Costituzione - si legge in un comunicato dei rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico - non ha data di scadenza».

«L’Usigrai, aderisce alle manifestazioni unitarie indette dalle Associazioni antifasciste e della Resistenza, per l’anniversario della Liberazione». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso dai rappresentanti sindacali dei giornalisti del servizio pubblico.



«La difesa dei valori sanciti dalla Costituzione - prosegue la nota - non ha data di scadenza; a 78 anni dalla Liberazione dal regime nazifascista è sempre tempo di affermare i diritti fondamentali garantiti a cittadine e cittadini del nostro Paese dalla Carta fondamentale della Repubblica. La libertà di espressione, alla base del diritto dei cittadini ad essere informati, si conferma anche oggi tra le esigenze essenziali di un Paese democratico e moderno, come l’istruzione e il diritto al lavoro».



Il comunicato si conclude con l'invito a «tutte le giornaliste e i giornalisti della Rai a prendere parte alle iniziative del 25 aprile, a sostegno della democrazia e della nostra Costituzione».