31 Mar 2023

Napoli, condannato hater per minacce e insulti contro una giornalista Rai. Soddisfatta l'Usigrai

Risarcito anche il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico che si era costituito parte civile al fianco della collega Claudia Marra.

«Il Tribunale di Napoli ha condannato l'uomo accusato di aver gravemente minacciato e insultato via social la giornalista della Rai Claudia Marra, a seguito di un servizio della collega sul caso di tre cittadini napoletani scomparsi in Messico». Lo rende noto l'Usigrai.



«Con la sentenza di condanna di primo grado - spiegano i rappresentanti sindacali - il Tribunale di Napoli ha inflitto all’imputato una pena pecuniaria, riconoscendo il risarcimento dei danni causati alla giornalista Marra, difesa dall'avvocato Annalisa Stile, ed all'Usigrai, costituita parte civile al fianco della cronista della Rai, per il tramite dell'avvocato Giulio Vasaturo».