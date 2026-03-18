Da sinistra Federico Mosca, Dora Carapellese e Matteo Naccari (Foto: Stefano Luppi)

30 Mar 2026

Aser e Cdr del Resto del Carlino consegnano una borsa di studio in memoria di Marco Gardenghi

Il bando era rivolto agli iscritti al Master di giornalismo di Bologna. L'assegnatario è Federico Mosca.

«L'Aser (Associazione della stampa Emilia-Romagna) e il Comitato di redazione de "Il Resto del Carlino" hanno consegnato questa mattina la borsa di studio istituita in memoria di Marco Gardenghi, apprezzato collega del Carlino e già presidente di Aser». Lo si legge in una nota diffusa dai rappresentanti sindacali lunedì 30 marzo 2026.



«Il bando – si chiude la nota - era rivolto agli iscritti al Master di giornalismo di Bologna e la borsa di studio è stata assegnata a Federico Mosca. L'attestato, abbinato a un assegno da 3mila euro, di cui 2mila stanziati da Aser e mille dal Cdr del Carlino, è stato consegnato a Federico Mosca da Matteo Naccari, in rappresentanza del Cdr del Resto del Carlino e da Dora Carapellese, vicepresidente di Aser». (anc)