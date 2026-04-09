Il 12 e il 13 Aprile 2026 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione della Stampa del Molise. Per i professionali hanno votato 36 iscritti e in regola con il pagamento delle quote, per i collaboratori 9. Di seguito le graduatorie finali:
Professionali:
Barbato Celeste 22 voti
Di Lella Paolo 15 voti
Di Pietro Giuseppe 30 voti
Fauzia Valentina 22 voti
Longano Alessandra 21 voti
Mancinone Giovanni 17 voti
Villani Giuseppe 9 voti
Scalabrino Cesare (primo dei non eletti) 5 voti;
Collaboratori:
Fabrizio Fusco 2 voti
Pizzi Camillo 7 voti;
Revisori professionali:
Scalabrino Cesare 29 voti
Vignale Monica 8 voti
Barbato Celeste 1 voto
Chiatto Antonio 1 voto;
Revisori collaboratori:
Domeneghetti Assunta 39 voti;
Probiviri professionali:
Ruggieri Antonio 15 voti
Di Marzo Giovanni 15 voti
Guazzo Gianmarco 7 voti
Colella Luca 1 voto
Alfredo Alberico 1 voto
Boragine Pierluigi voto annullato;
Probiviri collaboratori:
Colozza Vincenzo 36 voti;
Chiuso lo spoglio, sono stati proclamati eletti:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Professionali:
Barbato Celeste
Di Lella Paolo
Di Pietro Giuseppe
Fauzia Valentina
Longano Alessandra
Mancinone Giovanni
Villani Giuseppe;
Collaboratori:
Fusco Fabrizio
Pizzi Camilla;
COLLEGIO DEI REVISORI
Professionali:
Scalabrino Cesare
Vignale Monica;
Collaboratore:
Domeneghetti Assunta;
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Professionali:
Ruggieri Antonio
Di Marzo Giovanni;
Collaboratore:
Colozza Vincenzo. (anc)