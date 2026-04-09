La sede dell'Assostampa Molise a Campobasso

15 Apr 2026

Assostampa Molise, rinnovate le cariche

Le elezioni del sindacato regionale si sono tenute il 12 e il 13 Aprile 2026.

Il 12 e il 13 Aprile 2026 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione della Stampa del Molise. Per i professionali hanno votato 36 iscritti e in regola con il pagamento delle quote, per i collaboratori 9. Di seguito le graduatorie finali:



Professionali:

Barbato Celeste 22 voti

Di Lella Paolo 15 voti

Di Pietro Giuseppe 30 voti

Fauzia Valentina 22 voti

Longano Alessandra 21 voti

Mancinone Giovanni 17 voti

Villani Giuseppe 9 voti

Scalabrino Cesare (primo dei non eletti) 5 voti;



Collaboratori:

Fabrizio Fusco 2 voti

Pizzi Camillo 7 voti;



Revisori professionali:

Scalabrino Cesare 29 voti

Vignale Monica 8 voti

Barbato Celeste 1 voto

Chiatto Antonio 1 voto;



Revisori collaboratori:

Domeneghetti Assunta 39 voti;



Probiviri professionali:

Ruggieri Antonio 15 voti

Di Marzo Giovanni 15 voti

Guazzo Gianmarco 7 voti

Colella Luca 1 voto

Alfredo Alberico 1 voto

Boragine Pierluigi voto annullato;



Probiviri collaboratori:

Colozza Vincenzo 36 voti;



Chiuso lo spoglio, sono stati proclamati eletti:



CONSIGLIO DIRETTIVO



Professionali:

Barbato Celeste

Di Lella Paolo

Di Pietro Giuseppe

Fauzia Valentina

Longano Alessandra

Mancinone Giovanni

Villani Giuseppe;



Collaboratori:

Fusco Fabrizio

Pizzi Camilla;



COLLEGIO DEI REVISORI



Professionali:

Scalabrino Cesare

Vignale Monica;



Collaboratore:

Domeneghetti Assunta;



COLLEGIO DEI PROBIVIRI



Professionali:

Ruggieri Antonio

Di Marzo Giovanni;



Collaboratore:

Colozza Vincenzo. (anc)