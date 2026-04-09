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La sede dell'Assostampa Molise a Campobasso
Associazioni 15 Apr 2026

Assostampa Molise, rinnovate le cariche

Le elezioni del sindacato regionale si sono tenute il 12 e il 13 Aprile 2026.

Il 12 e il 13 Aprile 2026 si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione della Stampa del Molise. Per i professionali hanno votato 36 iscritti e in regola con il pagamento delle quote, per i collaboratori 9. Di seguito le graduatorie finali:

Professionali:
Barbato Celeste  22 voti
Di Lella Paolo 15 voti
Di Pietro Giuseppe 30 voti
Fauzia Valentina 22 voti
Longano Alessandra 21 voti
Mancinone Giovanni 17 voti
Villani Giuseppe 9 voti
Scalabrino Cesare (primo dei non eletti) 5 voti;

Collaboratori:
Fabrizio Fusco 2 voti
Pizzi Camillo 7 voti;

Revisori professionali:
Scalabrino Cesare 29 voti
Vignale Monica 8 voti
Barbato Celeste 1 voto
Chiatto Antonio 1 voto;

Revisori collaboratori:
Domeneghetti Assunta 39 voti;

Probiviri professionali:
Ruggieri Antonio 15 voti
Di Marzo Giovanni 15 voti
Guazzo Gianmarco 7 voti
Colella Luca 1 voto
Alfredo Alberico 1 voto
Boragine Pierluigi voto annullato;

Probiviri collaboratori:
Colozza Vincenzo 36 voti;

Chiuso lo spoglio, sono stati proclamati eletti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Professionali:
Barbato Celeste
Di Lella Paolo
Di Pietro Giuseppe
Fauzia Valentina
Longano Alessandra
Mancinone Giovanni
Villani Giuseppe;

Collaboratori:
Fusco Fabrizio
Pizzi Camilla;

COLLEGIO DEI REVISORI

Professionali:
Scalabrino Cesare
Vignale Monica;

Collaboratore:
Domeneghetti Assunta;

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Professionali:
Ruggieri Antonio
Di Marzo Giovanni;

Collaboratore:
Colozza Vincenzo. (anc)

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