Lo stadio Luigi Ferraris di Genova (Foto di Gabriel Rinaldi - commons.wikimedia.org)

03 Nov 2025

Assostampa con Odg e Ussi Liguria: «La Sampdoria dà credito a chi favorisce il lavoro nero, è inaccettabile»

Sindacato, Ordine e Unione stampa sportiva regionali: «Il club ha permesso l’accesso in tribuna stampa a un soggetto non iscritto all’Odg nonostante fosse stata invitata a non farlo anche il giorno prima della partita con il Mantova. Il soggetto in questione, audito in data 28 settembre 2025, ha dichiarato di collaborare da diversi anni con un sito per cui realizza più di cinque articoli al giorno “senza mai essere pagato”».

«La società Sampdoria, violando l'accordo siglato lo scorso luglio con l'Ordine dei Giornalisti della Liguria, l'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ussi Liguria, ha permesso l’accredito e l’ingresso in tribuna stampa in occasione della partita Sampdoria-Mantova di un soggetto non iscritto all’Ordine dei Giornalisti nonostante fosse stata invitata a non farlo anche il giorno prima della gara in questione». Lo si legge in un comunicato congiunto diffuso lunedì 3 novembre 2025.



Assostampa, Ordine e Ussi regionali proseguono: «Nello specifico, e la cosa è ancora più grave, si tratta di un soggetto a cui il Consiglio dell’Odg Liguria proprio recentemente non ha concesso lo status di aspirante pubblicista - condizione eccezionale per l’ingresso in tribuna stampa e/o alle conferenze stampa - perché, audito in data 28 settembre 2025, ha dichiarato di collaborare da diversi anni con un sito per cui realizza più di cinque articoli al giorno “senza mai essere pagato”. Lo stesso soggetto, negli ultimi giorni, ha inviato all’Odg Liguria una ricevuta di un solo mese di pagamento per la cifra di due euro lordi ad articolo».



Odg Liguria, Alg e Ussi Liguria «condannano con fermezza la scelta della Sampdoria che non solo ha violato un accordo in essere ma ha pure dimostrato di assecondare editori di siti internet che, non solo non rispettano l'equo compenso previsto per le retribuzioni dei collaboratori, ma ancor peggio favoriscono il lavoro nero. L'Odg Liguria – si conclude la nota - valuterà, dopo quanto successo, possibili azioni legali ed effettuerà le dovute segnalazioni, oltre che alla Lega di Serie B, anche agli organi di disciplina competenti per i colleghi iscritti all'Ordine». (anc)