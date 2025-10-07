CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Aser: «Telesanterno chiude, tuteleremo i giornalisti in ogni sede»
Associazioni 29 Ott 2025

Aser: «Telesanterno chiude, tuteleremo i giornalisti in ogni sede»

Il sindacato regionale: «Quanto accaduto in questa televisione serva da lezione alle istituzioni e alla politica: quando muore un presidio di informazione a rimetterci sono i cittadini».

«Il Tribunale di Bologna ha aperto la liquidazione giudiziale di "Gtv srl", la società proprietaria della storica emittente televisiva Telesanterno che va in onda sul canale 76 del digitale terrestre. Curatore è stato nominato Domenico D’Amico ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa fino al 31 gennaio 2026». Lo si legge in una nota diffusa dall’Aser mercoledì 29 ottobre 2025

L’Associazione della stampa Emilia-Romagna esprime «preoccupazione per l’ennesima grave crisi aziendale che colpisce uno storico presidio della regione. Questa televisione, gestita negli ultimi anni dalla famiglia Bighinati, era nata nel 1976 ed è stata a lungo un punto di riferimento per la regione con telegiornali di qualità, programmi di intrattenimento e trasmissioni dedicate allo sport. Come sindacato siamo stati a fianco dei giornalisti che in questi anni hanno lottato duramente per difendere la televisione dai tagli e dalla dismissione, tant’è che nel 2019 scioperarono a oltranza per cinque mesi per protestare contro gli stipendi non pagati dall’editore. Via via, però, non sono state messe in campo politiche di rilancio tant’è che l’emittente si è andata impoverendo di contenuti diventando un contenitore vuoto, fino alla liquidazione giudiziale».

Il sindacato regionale chiede che «i due giornalisti rimasti a carico dell’azienda siano tutelati dal curatore, così come auspichiamo che quanto accaduto in questa televisione serva da lezione alle istituzioni e alla politica: quando muore un presidio di informazione a rimetterci sono i cittadini. Purtroppo negli anni non ci sono stati mai interventi e prese di posizioni per rilanciare Telesanterno o per far sì che qualche imprenditore ne rilevasse l’attività».

L’Aser, si conclude la nota, «seguirà la vicenda e tutelerà i giornalisti in ogni sede attraverso i propri legali». (anc)

@fnsisocial
Associazioni
28 Ott 2025
Assostampa Sicilia, un corso e una mostra fotografica sul tema del cambiamento della professione
Associazioni
21 Ott 2025
Stampa Romana: «La Rai nega la lettura di un comunicato, necessaria testata per i programmi di informazione»
Associazioni
18 Ott 2025
Aggredita a Modena giornalista del direttivo Aser, la solidarietà dei colleghi
 Le altre news

Articoli correlati

Lutto25 Ott 2025
Ast e Ussi Toscana in lutto per la morte di Raffaello Paloscia, decano del giornalismo sportivo
Vertenze23 Ott 2025
Il Tirreno, Fnsi: «Vicini al collega del Cdr sospeso dall'azienda e alla lotta dell'Ast»
Vertenze23 Ott 2025
Stipendi mancanti, nuovo sciopero alla Dire. Fnsi e Assostampa regionali: «Al fianco dei giornalisti»
Minacce17 Ott 2025
Costante: «L'attentato a Sigfrido Ranucci riporta indietro l'orologio della democrazia»
Minacce17 Ott 2025
Ranucci, la Fnsi al sit - in a Roma: «Dopo la solidarietà ci aspettiamo dalla politica norme a tutela del giornalismo»
Giudiziaria07 Ott 2025
Puglia, Fnsi e Assostampa: «Vicini a Marilù Mastrogiovanni»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits