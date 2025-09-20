CERCA
Antonella Bundu (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Associazioni 02 Ott 2025

Ast: «Antonella Bundu (Toscana Rossa) ha firmato il protocollo per l'informazione»

La candidata alla presidenza della Regione: «Porterò in Consiglio regionale le istanze delle giornaliste e dei giornalisti».

«La nostra è una firma convinta e porteremo avanti, all'interno del Consiglio regionale, proprio questa necessità: quella di avere una stampa libera e giornaliste e giornalisti tutelati».  Così Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per "Toscana Rossa", dopo aver firmato il protocollo per l'informazione con Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana. Il documento, come ricorda il sindacato regionale in una nota diffusa giovedì 2 ottobre 2025, è già stato firmato da Eugenio Giani, ricandidato presidente per il Centrosinistra (Campo largo) e Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza per il Centrodestra.

L’Ast prosegue: «Il protocollo per l'informazione è un documento che impegna i candidati alla presidenza della Toscana a tutelare la libertà d’informazione e a favorire, in ogni forma, il lavoro dei giornalisti. Il settore dell'informazione vive non poche difficoltà – economiche e precariato diffuso – e riguarda sia le aziende private sia, per alcuni aspetti, i colleghi che svolgono la professione nelle varie articolazioni della pubblica amministrazione».

Antonella Bundu ha sottolineato: «L’Italia non brilla nelle classifiche internazionali per la libertà di stampa, ma spesso, quando avanziamo le nostre critiche, non pensiamo alle condizioni che vivono in questo momento i lavoratori dentro questo comparto. Noi siamo al fianco delle giornaliste e dei giornalisti - ha concluso - affinché riescano a svolgere il proprio lavoro nelle condizioni migliori e pensiamo che questo protocollo vada in tale direzione, aiutando chi lavora a svolgere un servizio accessibile a tutte e tutti e soprattutto libero”. (anc)

Associazioni
02 Ott 2025
