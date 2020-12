Associazioni | 18 Dic 2020 CONDIVIDI:

Avviso per responsabile ufficio stampa al Comune di Matera, Assostampa e Odg: «Va rivisto»

I rappresentanti dei giornalisti lucani esprimono «non poche perplessità» per un bando che prevede il requisito dell'iscrizione "quale professionista all'albo unico nazionale dell'Ordine", e dunque escluderebbe i pubblicisti, e che offre un contratto di lavoro autonomo per realizzare, tra le altre cose, una rassegna stampa quotidiana.

La civita e il sasso Barisano di Matera (Foto: Samuele Wikipediano 1348)

L'Associazione della Stampa e l'Ordine dei giornalisti di Basilicata «accolgono positivamente l'avviso pubblico del Comune di Matera per l'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'ufficio stampa, ad un giornalista, al quale viene garantito, correttamente, dal punto di vista retributivo un compenso in linea con quello che il Cnlg prevede per la qualifica di capo redattore». Così i rappresentanti regionali dei giornalisti che «tuttavia», si legge in una nota congiunta, manifestano «non poche perplessità» per l'articolo 2 dell'avviso il quale, nell'individuare i requisiti di accesso alla selezione, parla espressamente di "iscrizione quale professionista all'albo unico nazionale dell'Ordine dei Giornalisti".



«Giova ricordare – rilevano Assostampa e Ordine regionali – che la legge 150/2000, nel dettare la disciplina degli uffici stampa della Pubblica amministrazione, prevede che gli stessi "sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti", senza alcuna distinzione tra pubblicisti e professionisti. Pertanto, appare necessario, in aderenza alla normativa nazionale di riferimento, che il Comune di Matera intervenga, a rettifica del bando, in modo da assicurare anche ai colleghi pubblicisti la possibilità di partecipazione all'avviso pubblico».



Inoltre, l'Associazione della Basilicata e l'Ordine regionale dei giornalisti evidenziano come «il riferimento all'articolo 2222 del codice civile alimenti ulteriori dubbi circa l'inquadramento contrattuale del responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Matera».



Infatti, spiegano, in base al tale articolo del codice civile sul contratto d'opera si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale. «Appare pertanto di difficile comprensione – rilevano sindacato e Ordine – come un professionista dell'informazione a cui venga conferito un incarico di lavoro autonomo e libero professionale che consisterà, come si legge nelle premesse dell'avviso pubblico, in un "lavoro personale… senza alcun vincolo di subordinazione" poi dovrà realizzare, tra le altre cose, anche una rassegna stampa "quotidiana"».



Per Assostampa e Odg Basilicata, quindi, «sarebbe più opportuno che l'Amministrazione comunale di Matera prevedesse una selezione pubblica, aperta a giornalisti professionisti e pubblicisti, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato di natura subordinata, del responsabile dell'ufficio stampa».