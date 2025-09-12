CERCA
La sede della procura di Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Libertà di informazione 20 Ott 2025

Caso Paragon, i vertici di Aise e Aisi ascoltati dai pm di Roma e Napoli

Il procedimento è al momento contro ignoti, i reati ipotizzati sono di acceso abusivo a sistema informatico e violazioni di fattispecie informatiche.

I pm di Roma e Napoli hanno ascoltato nelle vesti di testimoni i vertici di Aise e Aisi nell'ambito dell'indagine sul caso Paragon. In base a quanto apprende l’agenzia Ansa lunedì 20 ottobre 2025 i magistrati hanno sentito nelle scorse settimane il direttore dell'Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna (Aise), Giovanni Caravelli e il direttore dell'Agenzia per le informazioni e la sicurezza interna (Aisi) Bruno Valensise. Il procedimento è al momento contro ignoti e i reati ipotizzati sono di acceso abusivo a sistema informatico e violazioni di fattispecie informatiche.

Nel giugno scorso gli inquirenti hanno delegato la Polizia postale e dei consulenti ad effettuare gli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi telefonici in uso a sette persone, parti lese nell'indagine: tra questi il fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino e i giornalisti Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino. (anc)

