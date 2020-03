Usigrai | 16 Mar 2020 CONDIVIDI:

Covid-19, Usigrai: «La Rai ancora penalizzata, inaccettabile»

L'azienda «ha diritto ad avere 80 milioni di euro per il 2019 e il 2020. Ma il governo non solo non versa questi soldi che sono un diritto della Rai, ma decide di non sbloccarne neanche una tranche da 40 milioni in questa fase di emergenza», lamentano i rappresentanti sindacali.

Il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani

«La Rai ha diritto ad avere 80 milioni di euro per il 2019 e il 2020. Ma il governo non solo non versa questi soldi che sono un diritto della Rai, ma decide di non sbloccarne neanche una tranche da 40 milioni in questa fase di emergenza. È incomprensibile». Ad affermarlo, in una nota, è l'esecutivo dell'Usigrai.



«Continuare a penalizzare la Rai, sottraendole ulteriori risorse, anche in un momento come questo in cui il servizio pubblico sta riconfermando la necessità di garantire un'informazione adeguata e puntuale in linea con il contratto di servizio pubblico - conclude il sindacato - è inaccettabile».