Vittorio di Trapani, presidente Fnsi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Istituzioni 02 Dic 2025

Di Trapani: «In Italia la Rai non attua il Media Freedom Act»

Il presidente della Fnsi è intervenuto a una audizione al Parlamento europeo: «Alla Commissione chiedo di fare presto».

«In Italia le leggi che regolano il servizio pubblico non sono in linea con il Media Freedom Act: l'ad è indicato direttamente dal governo. Da oltre un anno poi la Rai non ha il presidente come prevede la legge e questo spiega il controllo del governo nei confronti del servizio pubblico». Lo ha detto Vittorio di Trapani, presidente della Fnsi, intervenendo a una audizione al Parlamento europeo sull'applicazione del Media Freedom Act. Lo riporta l’agenzia Ansa martedì 2 dicembre 2025.

Di Trapani ha proseguito: «Non c'è una vera discussione sulla riforma, ma c'è una proposta della maggioranza che prevede che il board sia nominato tutto dal Parlamento. Vuol dire che la maggioranza controllerà comunque il servizio pubblico della Rai. L'allarme è su una riforma che in realtà è una finta riforma, visto che andrà contro il Freedom Act. Poi il servizio pubblico non ha finanziamento pubblico certo».

Il presidente della Fnsi ha concluso: «Voglio dire oggi alla Commissione di fare presto: le normative europee devono essere operative nei Paesi e questo non sta accadendo». (anc)

