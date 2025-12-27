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09 Apr 2026

Evento Ebu sul 'Futuro del giornalismo a Gaza', Pjs: «Esclusi i rappresentanti palestinesi della categoria»

La denuncia del sindacato nazionale; la solidarietà della Fnsi ai colleghi: «Gli organizzatori ci ripensino e rivedano il programma della conferenza». E la Ifj chiede di inserire fra i relatori anche il proprio vicepresidente, e presidente del Sindacato palestinese, Nasser Abu Baker.

La Federazione nazionale della Stampa Italiana esprime «solidarietà ai colleghi del Sindacato dei giornalisti Palestinesi (Pjs), esclusi incomprensibilmente dalla partecipazione alla conferenza intitolata 'Il futuro del giornalismo a Gaza', organizzata dall'Ebu (European Broadcasting Union). Il coinvolgimento del sindacato dei giornalisti palestinesi nella conferenza - rileva la Fnsi in una nota diffusa giovedì 9 aprile 2026 - è imprescindibile perché non è possibile parlare del futuro del giornalismo a Gaza senza chi lavora e vive in quei territori e, nei giorni più difficili dell'invasione da parte di Israele, ha rappresentato l'unica fonte di informazione seria e credibile».



In un comunicato datato mercoledì 8 aprile, il sindacato palestinese aveva già manifestato «profondo sdegno» per la decisione dell'Ebu di organizzare la conferenza, «in un contesto politico e mediatico estremamente delicato, senza invitare né includere rappresentanti del settore giornalistico palestinese» e ribadendo che «qualsiasi discussione sul futuro del settore dei media a Gaza rimane politicamente, eticamente e professionalmente inaccettabile a meno che i rappresentanti dei giornalisti e dei media palestinesi non siano al centro del processo di definizione della sua visione e della sua direzione futura».



In solidarietà con i colleghi palestinesi, «l'auspicio della Fnsi - rimarca il sindacato italiano – è, pertanto, un ripensamento da parte dell'Ebu e la revisione del programma della conferenza».



Al fianco dei colleghi anche la Federazione internazionale dei giornalisti, che annuncia di aver chiesto all'Ebu di inserire fra i relatori dell'iniziativa anche il vicepresidente della Ifj, e presidente del Pjs, Nasser Abu Baker. (mf)