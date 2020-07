Associazioni | 07 Lug 2020 CONDIVIDI:

'Fake news e passione per la verità': l'8 luglio video-dialogo con Laura Nota e Roberto Reale

L'iniziativa si inserisce nella rassegna 'Un'ora con – Parole non pietre' proposta dall'associazione Articolo21 per diffondere e approfondire i temi legati alla Carta di Assisi. Appuntamento a partire dalle 18.

La copertina del libro "La passione per la verità"

Fake news, discorsi d'odio, passione per la verità: video appuntamento da non perdere quello di mercoledì 8 luglio alle 18 – questo il link per partecipare – con la professoressa Laura Nota dell'Università di Padova, delegata del Rettore ai temi dell'inclusione, e il giornalista Roberto Reale, studioso della complessa "ecologia" dell'informazione e docente dell'ateneo patavino. L'iniziativa si inserisce nella rassegna "Un'ora con – Parole non pietre" proposta da Articolo21 per diffondere e approfondire i temi legati alla Carta di Assisi.



«Nel corso dell'incontro – si legge sul sito web del Sindacato Giornalisti Veneto – verrà evidenziata l'alleanza tra i mondi della ricerca e dell'informazione che hanno portato alla sigla di un protocollo fra Unipd ed Fnsi con Sindacato giornalisti Veneto e Articolo 21 per un percorso di contrasto alle notizie false, alla manipolazione del linguaggio, ai pregiudizi fuorvianti, alla strumentalizzazione più o meno consapevole delle parole».



Fra i primi passi, la recente pubblicazione del libro "La passione per la verità" (Franco Angeli editore) curato dalla stessa Nota e che vede, fra gli altri, anche il contributo di Reale. «Si tratta – conclude Sgv – di un'esperienza che vede nella formazione il suo perno attraverso un laboratorio in cui si incontrano le competenze dei docenti e dei giornalisti per costruire cronache inclusive, aderenti alla realtà, accurate nel riportare la complessità dei fatti e semplici per essere comprensibili da lettori sempre più "distratti" dalla velocità dei cosiddetti nuovi media. Una sfida non certo facile».