I protagonisti dell'incontro inaugurale della rassegna 'Raccontiamoci le mafie'

25 Set 2023

Gazoldo degli Ippoliti, al via la rassegna 'Raccontiamoci le mafie' con Borrometi e Di Trapani

Domenica 24 settembre 2023 prima giornata di appuntamenti della kermesse organizzata dal Comune del mantovano in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico. Tra i relatori dell'evento di apertura anche i giornalisti Rosaria Capacchione e Ario Gervasutti.

È iniziata domenica 24 settembre 2023 la IX edizione di "Raccontiamoci le mafie", la rassegna culturale organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e realizzata in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico.



Nel corso dell'evento di apertura della rassegna hanno portato la loro testimonianza i giornalisti Paolo Borrometi, giornalista Agi, in prima linea nel denunciare le ramificazioni della mafia a Siracusa e Ragusa, Rosaria Capacchione, cronista napoletana impegnata in inchieste di camorra sul clan dei Casalesi e Ario Gervasutti, giornalista veneto che nel 2018 ha subito un attentato intimidatorio di stampo mafioso nella sua abitazione.



All'incontro, dedicato alla memoria di Andrea Purgatori e moderato dal giornalista di Radio Bruno Pierluigi Senatore, era presente anche il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, che dopo aver ricordato l'impegno del sindacato dei giornalisti al fianco dei colleghi minacciati ha sottolineato: «La lotta alle mafie passa anche per libertà di informazione, diritto al lavoro, giustizia sociale».



Questa edizione della rassegna, che durerà fino al 1° ottobre e il cui filo conduttore è "Media e mafie. La comunicazione come strumento di prevenzione e contrasto", approfondirà l'allarme lanciato dal Centro di coordinamento sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti nel rapporto di maggio 2023: i cronisti sotto vigilanza in Italia sono attualmente 250, 22 dei quali sotto scorta.



