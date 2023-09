'Media-Democracy Nexus in the European Space', il 17 ottobre conferenza a Roma

22 Set 2023

'Media-Democracy Nexus in the European Space', il 17 ottobre conferenza internazionale a Roma

Stato di diritto, media e democrazia i temi al centro dell'incontro organizzata da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, in collaborazione con Heinrich Böll Stiftung, Fnsi e Ordine dei giornalisti.

Il 17 ottobre 2023, nella sede dell'Associazione Stampa Estera in Italia a Roma (via dell'Umiltà, 83/C, dalle 10 alle 18), si terrà la conferenza internazionale "Media-Democracy Nexus in the European Space: scambio di esperienze tra Italia e Sud-Est Europa" dedicata ad esaminare come un solido sistema di stato di diritto contribuisca al progresso della libertà di stampa nello spazio europeo.



La conferenza, organizzata da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) in collaborazione con Heinrich Böll Stiftung Paris, France - Italy e con il supporto della Federazione nazionale Stampa italiana e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, vedrà la partecipazione di relatori e relatrici italiani ed internazionali. Tra i tanti, Renate Schroeder - direttrice della Federazione europea dei giornalisti (Efj), Paolo Borrometi - consigliere nazionale e delegato alla legalità Fnsi ed Emina Veljović, direttrice dell'Aarhus Centre di Sarajevo.



«La libertà di stampa – rilevano gli organizzatori – è costantemente sottoposta a gravi pressioni in Europa, in contesti di interferenze politiche, attacchi fisici e verbali e intimidazioni legali che, in misura diversa, colpiscono giornalisti e professionisti del settore dei media tanto nei paesi membri dell’UE quanto nei candidati all’adesione».



Negli ultimi anni, le istituzioni dell'UE hanno discusso ed adottato una serie di misure volte a garantire una maggiore protezione dei giornalisti, a contrastare le Slapp - acronimo inglese che indica le azioni vessatorie contro la partecipazione pubblica - e a proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei media.



Prestando particolare attenzione all'Italia e al sud-est Europa, la conferenza riunirà giornalisti, accademici, esperti legali e rappresentanti di organizzazioni attive in difesa della libertà di espressione e di stampa attorno a tre principali temi:



- verso una società europea attrezzata per rispondere alle Slapp: contrastare le azioni temerarie attraverso sensibilizzazione e formazione;

- European Media Freedom Act: la delicata intersezione tra regolamentazione del mercato europeo e tutela del giornalismo;

- garantire la sicurezza dei giornalisti: il ruolo delle autorità.



La conferenza si inserisce nelle iniziative del progetto Media Freedom Rapid Response, un consorzio di sei partner europei (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, European Centre for Press and Media Freedom, Article 19 Europe, European Federation of Journalists, Free Press Unlimited, International Press Institute) co-finanziato dalla Commissione europea che svolge attività di monitoraggio, supporto pratico e legale, advocacy e ricerca in risposta alle violazioni della libertà di stampa in UE e nei paesi candidati.



I lavori si svolgeranno in inglese e italiano con traduzione simultanea. La partecipazione è gratuita e libera, per motivi logistici è consigliata la registrazione (qui: Media-Democracy Nexus in the European Space).



Il programma completo e tutte le informazioni utili sono disponibili a questo link.



