Un momento dell’incontro (Foto: Associazione Ligure Giornalisti)
Associazioni 05 Dic 2025

Giornalisti liguri sotto vigilanza: Assostampa e Odg regionali incontrano la questora di Genova

Tra i temi trattati anche la necessità di tornare ad aprire ai cronisti distretti e commissariati e di ripristinare il punto stampa giornaliero che era attivo prima del Covid.

«Da diversi mesi cinque cronisti liguri sono costretti a vivere sotto vigilanza per le intimidazioni degli ultrà genovesi. Per questo motivo una delegazione dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, dell’Associazione Ligure Giornalisti e del Gruppo Cronisti Liguri ha incontrato la questora di Genova Silvia Burdese, i vertici della Digos e la portavoce dalla questura». Lo rende noto il sindacato regionale sul suo sito web venerdì 5 dicembre 2025.

«Nel corso dell’incontro – prosegue il comunicato - si è anche parlato del rapporto stampa/polizia alla luce delle problematiche emerse in queste ultime settimane. Tommaso Fregatti, presidente Odg Liguria e Katia Bonchi, presidente Gruppo Cronisti Liguri hanno ribadito la necessità di tornare ad aprire ai cronisti distretti e commissariati e di ripristinare il punto stampa giornaliero che era attivo prima del Covid».

L’Assostampa conclude: «Matteo Dell’Antico, segretario Alg e Andrea Leoni, vicepresidente dell’Odg Liguria, invece, hanno sottolineato di permettere ai colleghi di svolgere il proprio lavoro in sicurezza sia allo stadio che in strada e di poter documentare i fatti con immagini e video». (anc)

Associazioni
04 Dic 2025
Stampa Romana capofila di Sail, progetto europeo sull'Intelligenza Artificiale per docenti e studenti
Associazioni
03 Dic 2025
Ast: «L'assessore Giorgio 'chiosa' sullo sciopero dei giornalisti durante una conferenza stampa. Poi chiarisce»
Associazioni
03 Dic 2025
Borsa di studio intitolata a Marco Gardenghi, il 5 dicembre presentazione a Bologna
