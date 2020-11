Appuntamenti | 09 Nov 2020 CONDIVIDI:

'La passione per la verità: come contrastare l'infodemia', il 10 novembre seminario online

Protagonisti dell'appuntamento: la professoressa Laura Nota, prorettrice dell'Università di Padova (con cui la Fnsi ha sottoscritto un protocollo di collaborazione per lo studio di temi quali disinformazione e fake news) e i giornalisti Roberto Reale e Paolo Pagliaro, moderati da Enrico Ferri.

La copertina del libro 'La passione per la verità' (particolare)

Una docente universitaria e tre giornalisti/studiosi a confronto su temi di stretta attualità come infodemia, fake news, manipolazione dell'informazione, linguaggio inclusivo. Martedì 10 novembre dalle 18, la professoressa Laura Nota, prorettrice dell'Università di Padova (con cui la Fnsi ha sottoscritto un protocollo di collaborazione relativo proprio all'approfondimento di questi temi), e i giornalisti Roberto Reale e Paolo Pagliaro, con Enrico Ferri nel ruolo di moderatore, saranno i protagonisti dell'incontro che si può seguire in diretta (tutte le informazioni utili per partecipare sono disponibili a questo link).



A fare da sfondo all'iniziativa è il libro 'La passione per la verità', edito da Franco Angeli, a cura della professoressa Nota, che raccoglie i lavori esposti nel seminario formativo e che di fatto ha sancito l'avvio della collaborazione fra Ateneo patavino e sindacato dei giornalisti, portando quindi alla sigla del protocollo condiviso per il varo, fra le altre iniziative, di un laboratorio per il contrasto della disinformazione online.