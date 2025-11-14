Ignazio La Russa all'inaugurazione della mostra 'Il volto delle donne' (Foto: ImagoEconomica)

06 Mar 2026

La Russa a una cronista: «Carina e soprattutto brava». Fnsi: «Nel giornalismo donne ancora penalizzate»

La risposta del presidente del Senato alla collega Roberta Benvenuto di 'Piazzapulita' al termine dell'inaugurazione a Palazzo Madama della mostra 'Il volto delle donne' dedicata alle madri costituenti. Lei: «Frase di autoevidente sessismo». La solidarietà del sindacato alla giornalista. «Purtroppo non ci siamo ancora lasciati alle spalle un patriarcato strisciante».

«Sei carina, ma brava soprattutto. Soprattutto brava, perché oggi le donne valgono soprattutto se brave. Ma non rispondo a domande che non siano sulla mostra». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa si è rivolto a una cronista del programma 'Piazzapulita' su La7 che lo ha avvicinato per una domanda sul ministro Guido Crosetto al termine dell'inaugurazione a Palazzo Madama della mostra 'Il volto delle donne' dedicata alle madri costituenti.



Della frase che le ha rivolto il giorno prima il presidente del Senato, Roberta Benvenuto, giornalista di 'Piazzapulita' di La7, parla giovedì 5 marzo 2026 a 'Un Giorno da Pecora' di Rai Radio1.



«L'hai vissuta come una battuta o una frase sessista?», chiedono Giorgio Lauro e Nancy Brilli. «Il sessismo è autoevidente: se fossi stato un uomo non avrei mai avuto quella risposta. Dopo di che ho pensato che sia scappata la frizione alla seconda carica dello Stato, a voler esser buona...», risponde Benvenuto.



La cronista, suo malgrado, è stata anche protagonista di uno scambio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale, durante un evento, le chiese di preparargli uno spritz. «Ma il mio medagliere da questo punto di vista è bello ricco - racconta Benvenuto - nel 2023 Lollobrigida, ad una mia domanda su Cutro, mi rispose 'l'assenza di risposte le crea frustrazione'. Mentre Del Mastro, sempre di Fratelli d'Italia, mi disse 'lei è anaffettiva'. Spero insomma che questo governo non abbia ulteriori perle...», conclude la giornalista.



A Roberta Benvenuto esprime solidarietà la Federazione nazionale della Stampa italiana. «Purtroppo - osserva il sindacato - non ci siamo ancora lasciati alle spalle un patriarcato strisciante, a volte anche mascherato da dichiarazioni altosonanti. In questa professione le donne sono ancora penalizzate, dentro e fuori le redazioni». (mf)