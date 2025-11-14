CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Ignazio La Russa all'inaugurazione della mostra 'Il volto delle donne' (Foto: ImagoEconomica)
La polemica 06 Mar 2026

La Russa a una cronista: «Carina e soprattutto brava». Fnsi: «Nel giornalismo donne ancora penalizzate»

La risposta del presidente del Senato alla collega Roberta Benvenuto di 'Piazzapulita' al termine dell'inaugurazione a Palazzo Madama della mostra 'Il volto delle donne' dedicata alle madri costituenti. Lei: «Frase di autoevidente sessismo». La solidarietà del sindacato alla giornalista. «Purtroppo non ci siamo ancora lasciati alle spalle un patriarcato strisciante».

«Sei carina, ma brava soprattutto. Soprattutto brava, perché oggi le donne valgono soprattutto se brave. Ma non rispondo a domande che non siano sulla mostra». Così il presidente del Senato Ignazio La Russa si è rivolto a una cronista del programma 'Piazzapulita' su La7 che lo ha avvicinato per una domanda sul ministro Guido Crosetto al termine dell'inaugurazione a Palazzo Madama della mostra 'Il volto delle donne' dedicata alle madri costituenti.

Della frase che le ha rivolto il giorno prima il presidente del Senato, Roberta Benvenuto, giornalista di 'Piazzapulita' di La7, parla giovedì 5 marzo 2026 a 'Un Giorno da Pecora' di Rai Radio1. 

«L'hai vissuta come una battuta o una frase sessista?», chiedono Giorgio Lauro e Nancy Brilli. «Il sessismo è autoevidente: se fossi stato un uomo non avrei mai avuto quella risposta. Dopo di che ho pensato che sia scappata la frizione alla seconda carica dello Stato, a voler esser buona...», risponde Benvenuto.

La cronista, suo malgrado, è stata anche protagonista di uno scambio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale, durante un evento, le chiese di preparargli uno spritz. «Ma il mio medagliere da questo punto di vista è bello ricco - racconta Benvenuto - nel 2023 Lollobrigida, ad una mia domanda su Cutro, mi rispose 'l'assenza di risposte le crea frustrazione'. Mentre Del Mastro, sempre di Fratelli d'Italia, mi disse 'lei è anaffettiva'. Spero insomma che questo governo non abbia ulteriori perle...», conclude la giornalista.

A Roberta Benvenuto esprime solidarietà la Federazione nazionale della Stampa italiana. «Purtroppo - osserva il sindacato - non ci siamo ancora lasciati alle spalle un patriarcato strisciante, a volte anche mascherato da dichiarazioni altosonanti. In questa professione le donne sono ancora penalizzate, dentro e fuori le redazioni». (mf)

@fnsisocial
La polemica
20 Feb 2026
Cdr Tgr Rai: «Da Ranucci parole inaccettabili, nelle sedi regionali non si viene 'deportati'»
La polemica
27 Gen 2026
Mattia Motta e Paolo Berizzi nel mirino di Veneto Fronte Skinhead. La Fnsi al fianco dei colleghi
La polemica
05 Gen 2026
Polemica per i post social del vicedirettore di Rai Sport, Natale: «Le regole ci sono, intervenga chi deve»
La polemica
14 Nov 2025
Il premier albanese Edi Rama contro Jacopo Matano, solidarietà al collega da Usigrai e Cdr Tg3
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr20 Feb 2026
Fatto Quotidiano, Cdr: «Solidarietà a Lorenzo Giarelli, Picierno e Calenda infangano il nostro lavoro»
Contratti17 Feb 2026
Sanzioni Inps per il contratto Uspi, da Fanpage una verità imperfetta
Servizio pubblico09 Feb 2026
Olimpiadi, Usigrai: «La Rai rifiuta la messa in onda di un comunicato sindacale a difesa dei colleghi»
Associazioni10 Gen 2026
Catania, Schifani in visita a Sant'Egidio. Protesta Assostampa Sicilia: «Giornalisti esclusi»
Associazioni03 Dic 2025
Ast: «L'assessore Giorgio 'chiosa' sullo sciopero dei giornalisti durante una conferenza stampa. Poi chiarisce»
Minacce01 Dic 2025
Costante: «Le parole di Albanese sui giornalisti sono pericolose e penose»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits