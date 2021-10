La locandina della manifestazione (Foto: @cgilnazionale)

14 Ott 2021

'Mai più fascismi', l'Usigrai aderisce alla manifestazione del 16 ottobre

I rappresentanti dei giornalisti del servizio pubblico in piazza San Giovanni insieme con la Fnsi, che ha annunciato la partecipazione al fianco di Cgil Cisl e Uil all'indomani dell'assalto alla sede di Roma, e i sindacati confederali. «Il fronte democratico ha il dovere di resistere all'ondata neofascista», spiegano.

«L'assalto alla Cgil è un assalto alla democrazia italiana. In occasioni come queste la risposta deve essere inflessibile, inequivocabile, unitaria. Tutto il fronte democratico ha il dovere di resistere all'ondata neofascista. Non si può essere neutrali». Lo afferma l'esecutivo Usigrai che, in una nota, annuncia: «Per questo, così come all'indomani dell'aggressione neofascista siamo stati davanti alla sede della Cgil, allo stesso modo l'Usigrai aderisce alla manifestazione "mai più fascismi" e sabato saremo in piazza a Roma con Cgil, Cisl e Uil».